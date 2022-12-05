النصر والبطائح والفجيرة إلى دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة



معتصم عبدالله (دبي)



لحق النصر والبطائح والفجيرة بقائمة المتأهلين إلى دور الـ 16 للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، بعدما تخطى «العميد» عقبة سيتي 5-0، وتفوق البطائح على ضيفه الجزيرة الحمراء 3-0، فيما احتاج «الذئاب» إلى خوض شوطين إضافيين، لحسم تأهله على حساب ضيفه حتا 2-1، في ثاني مباريات الدور الأول «دور الـ 32»، ولحقت الأندية الثلاثة بفرق الشارقة «حامل اللقب»، الجزيرة، والإمارات.

وضرب «العميد» موعداً مع مضيفه الشارقة «حامل اللقب»، والمتأهل مسبقاً إلى «ثمن النهائي»، فيما يحل البطائح ضيفاً على المتأهل من مواجهة اتحاد كلباء والذيد، فيما يستضيف الفجيرة المتأهل من مواجهة الوصل ومسافي.

وتتواصل منافسات الدور الأول للبطولة الأغلى في يومها الثالث، بإقامة 3 مباريات، غداً «الثلاثاء»، تجمع الظفرة وضيفه بينونة، على استاد حمدان بن زايد، والتعاون مع الحمرية، على ملعب نادي الإمارات، وفرسان هسبانيا مع جلف أف سي، على استاد حمدان بن راشد في حتا.

ولم يجد النصر صعوبة كبيرة في التفوق أمام سيتي بخماسية، وأنهى «الأزرق» الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم بأربعة أهداف، تناوب في تسجيلها عادل تعرابت في الدقيقة الأولى، وتوزي في الدقيقة 30، وعبدالله أنور «ثنائية» في الدقيقتين 38 و41، و«البديل» عمر جمعة في الدقيقة 56.

وحسم البطائح المواجهة أمام ضيفه الجزيرة الحمراء على ملعب الشارقة بـ «ثلاثية»، بتوقيع كايكوي كامبوس في الدقيقة 13، وجواو بيدرو في الدقيقة 84، والكاميروني أناتول في الدقيقة 94.

وانتظر الفجيرة حتى الدقيقة 117، لينجح في حسم مباراته أمام ضيفه حتا، والتي امتدت إلى شوطين إضافيين، وافتتح محمد عادل التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 13، معوضاً إهدار فريقه لضربة جزاء في الدقيقة 10 تصدى لها سالم خيري حارس حتا، وينجح الأخير في إدراك التعادل بهدف روجيرو كوتينهو في الدقيقة 23، وحسم «البديل» يحيى الأمين المباراة لمصلحة «الذئاب» بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 117.