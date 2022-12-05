الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

سانتوس ليس سعيداً من «الدون»

سانتوس ليس سعيداً من «الدون»
5 ديسمبر 2022 19:52

 
الدوحة (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
اليابان تودع «المونديال» وتترك «الأخلاق»
البيتزا تتصدر «المونديال» بـ 34%
كأس العالم 2022
تابع التغطية كاملة

أقرَّ مدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس، أنه لم يكن راضياً عن تصرّف نجمه كريستيانو رونالدو الذي بدا غاضباً عند استبداله في المباراة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022 ضد كوريا الجنوبية الجمعة الماضي.
خرج رونالدو في الدقيقة 65 خلال الهزيمة 2-1 أمام كوريا الجنوبية، وظهر بداية أنه يقوم بإيماءات تجاه لاعب كوري جنوبي، لكن وسائل الإعلام البرتغالية عرضت مشاهد قالت فيها إن المهاجم استخدم كلمات بذيئة معترضاً على قرار سانتوس.
خلال مؤتمر صحفي على هامش المباراة ضد سويسرا الثلاثاء في الدور ثمن النهائي، قال سانتوس رداً على سؤال عن رد فعله تجاه تلك المشاهد: أجبت بعد المباراة وسأفعل ذلك مرة أخرى الآن، لا أعرف أي شيء عما حدث على أرض الملعب، لقد رأيته يتجادل مع لاعب كوري، لا أريد التحدث عن ذلك بعد الآن، ولكن عن مباراة الغد، ولكن رأيت المشاهد ولم تعجبني أبداً.
وتابع: لقد سُويّت هذه الأمور، نحلّها في الداخل وقد انتهت، وصلنا إلى نهاية فيما خص هذه المسألة، والآن نفكر بمباراة الغد، والجميع يركز على التحضيرات.
لا يزال دور رونالدو أساسياً في الفريق موضوعاً ساخناً بين مشجعي البرتغال، لكن سانتوس قال إنه لم يعر انتباهاً للجدل أو لاستطلاعات الرأي على الإنترنت حول هذه المسألة.
وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «أ بولا» البرتغالية واسعة الانتشار أن 70% من المشاركين لا يريدون مشاركة رونالدو أساسياً ضد سويسرا.
أردف سانتوش: أنا لا أقرأ هذا النوع من المواد، ليست قلة احترام، لكن ببساطة لدينا ثلاثة أيام للتدريب من أجل مباراة، وأنا لا أنظر إلى أنواع أخرى من الأخبار، نحن نركز على المباراة المقبلة.
وكانت مسألة مشاركة رونالدو ابن الـ37 عاماً أساسياً موضوعاً ساخناً في مانشستر يونايتد أيضاً، وأدت إلى تشنج الأجواء مع المدرب الهولندي إريك تن هاج، وفي النهاية إلى رحيله عن النادي الإنجليزي وفق ما أعلن الطرفان خلال مونديال قطر.
وفي ظل صعوبة إيجاد رونالدو فريقاً مشاركاً في دوري أبطال أوروبا يضمه، كما حاول القيام خلال الصيف الماضي، نظراً لدخله العالي ومردوده المتراجع لتقدمه في السن، من المحتمل أن يغادر «القارة العجوز».

البرتغال
كوريا الجنوبية
سويسرا
فرناندو سانتوس
رونالدو
مونديال 2022
كأس العالم 2022
آخر الأخبار
محمد بن راشد يستقبل وزير الدفاع الأفغاني بالإنابة
الإمارات
محمد بن راشد يستقبل وزير الدفاع الأفغاني بالإنابة
اليوم 18:25
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:15
خصم 50% على المخالفات البيئية في رأس الخيمة
الإمارات
خصم 50% على المخالفات البيئية في رأس الخيمة
اليوم 17:54
نهيان بن مبارك يفتتح مؤتمر صندوق الوطن «هوية وطنية نابضة بالحياة»
الإمارات
نهيان بن مبارك يفتتح مؤتمر صندوق الوطن «هوية وطنية نابضة بالحياة»
اليوم 17:40
4 مذكرات تفاهم بين «صندوق الوطن» و 3 وزارات و« كليات التقنية»
الإمارات
4 مذكرات تفاهم بين «صندوق الوطن» و 3 وزارات و« كليات التقنية»
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©