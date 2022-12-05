الركراكي: المغرب جاهز لمفاجأة الإسبان بالقيمة والجودة



الدوحة (أ ف ب)

أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي أن فريقه يعوّل على قيمه وجودته ومؤهلاته لمفاجأة إسبانيا «الثلاثاء» في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي عشية المباراة: نتوقع مباراة صعبة، ولكن على غرار مواجهاتنا لكرواتيا وبلجيكا وكندا في الدور الأول، قلت للاعبين منذ دخولنا المنافسة في هذه المسابقة إننا سنلعب مباريات نهائية، ستكون المباراة النهائية الرابعة لنا، سندخلها من أجل الفوز على غرار سابقاتها بقيمنا وجودتنا ومؤهلاتنا أيضاً.

وأضاف: أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة جداً بالنسبة لنا، سنواجه أحد أفضل المنتخبات القوية كروياً في العالم، مع الكثير من الطموحات، إنه من المرشحين للفوز باللقب، ونحن مطالبون بإثبات جدارتنا، نحن مستعدون جيداً، وسنحاول فعلاً صنع المفاجأة، إذا نجحنا في إقصاء إسبانيا، ستكون مفاجأة جيدة بالنسبة لنا وللمغرب.

وأضاف: إنها مباراة مهمة بالنسبة لنا، وأتمنى أن تكون مباريات أهم في المستقبل، ولكن اليوم، قلتها للاعبين، منتخب 1986 لا يمكن أن يعود للعب مباراته ضد ألمانيا الغربية مرة أخرى، ولا يمكنهم التأهل إلى ربع النهائي، وبالتالي أمامنا 24 ساعة للاستعداد لهذه المباراة ودخول التاريخ، وأن نكون أول من يحقق ذلك، يستحق هذا الإنجاز بذل أقصى الجهود حتى لا نندم، لأن الفشل قد يجعلنا نتحسر على هذه الفرصة.

وأوضح لاعب راسينج سانتاندر السابق أن معرفته بالكرة الإسبانية تعتبر إحدى نقاط القوة بالنسبة للمنتخب المغربي، فضلاً عن أن صفوفنا تضم لاعبين يمارسون في إسبانيا، جميع المنتخبات تعرف الكرة الإسبانية، فلديهم نفس أسلوب اللعب ويتسببون بمشكلات للجميع، هي مباراة نرغب في الفوز بها، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل ذلك، وأقدامنا على الأرض.

وقال: لكن نحن نحترم المنتخب الإسباني، وأعتقد أنهم سيحترموننا كذلك، هي مباراة في ثمن النهائي متوازنة تحسم بتفاصيل وحيثيات بسيطة.

وأضاف: إسبانيا من أفضل المنتخبات في العالم، لأنهم يعرفون ما يقدمون ويستحوذون على الكرة بطريقة تضر بالخصوم والجماهير، نسبة استحواذهم على الكرة في المباريات الأخيرة بلغت 70 بالمئة، وسنقبل ذلك، سواء رغبنا أم لم نرغب في ذلك، لكن نحن لدينا أسلحتنا، ولن أفصح عنها، تركنا الاستحواذ لكرواتيا وبلجيكا، إنها كرة القدم، فاليابان فازت على ألمانيا 2-1 بنسبة استحواذ بلغت 17 بالمئة، ثم على إسبانيا 2-1 بنسبة 20 بالمئة، والسعودية على الأرجنتين بالنتيجة والاستحواذ ذاتيهما، أتمنى أن لا تعرف إسبانيا ما تفعله بالكرة غداً.

وأضاف: أعتقد أن لديهم مدرباً كبيراً تعجبني شخصيته والطريقة التي يخفف بها الضغط على اللاعبين ويعيش الكرة، وأنا سعيد بمواجهة مدرب من طينة إنريكي، ويجب أن نحافظ على تركيزنا، عشقت الشوط الثاني من المباراة ضد كندا لأنه مكننا من الحكم على المجموعة عندما كانت في صعوبة، وكان يجب الركض والضغط والحسم، وإذا نجحنا في تقديم الأمر ذاته ضد الإسبان فسنحقق مبتغانا.

وشرح الركراكي كلامه بخصوص قدرة المغرب على الفوز بكأس العالم قبل مباراة كندا في الدور الأول، وقال: يجب أن يفهم الناس أنني لم أقل إننا سنفوز بكأس العالم، ولو أننا نرغب في ذلك، ولكن ما قصدته هو أن كل شيء ممكن في كرة القدم ونحن نقولها لأولادنا أيضاً، يجب أن تحلم من أجل الوصول إلى أعلى المراتب، إذا قلت لطفل يشتغل في ورش البناء أنه لا يمكنك أن تكون شخصاً مهماً في حياتك، فلن يتمكن من فعل ذلك، ونحن في أفريقيا لم يسبق لنا الفوز بكأس العالم، وبالتالي لماذا لا نحلم بالكأس العالمية ونفوز بها، هذه رسالة إيجابية للمستقبل.

وختم قائلاً: لذلك إذا دخلنا وفي رؤوسنا أننا لن نفوز بكأس العالم سننهزم غداً، إذا لم يكن تفكيري كذلك فلن أكون متواجداً هنا اليوم.