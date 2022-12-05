500 متسابق في «جولة عجمان للدراجات»



عجمان (الاتحاد)



اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان، منافسات النسخة السادسة من «جولة عجمان للدراجات الهوائية 2022»، بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية، ضمن استراتيجيتها لدعم وتشجيع الرياضة وجودة الحياة وتكثيف الأنشطة والفعاليات على اختلاف أنواعها.

وانطلق السباق الذي شارك فيه أكثر من 500 رياضي ومتسابق من مرسى عجمان، حيث شمل مسافتي 53 كيلومتراً، و106 كيلومترات، وتضمّن فئة الإماراتيين والفئة المفتوحة بمجموع 66 فائزاً، بالإضافة إلى مشاركة أصحاب الهمم للمرة الأولى في الجولة بمسافة 53 كيلومتراً.

وهدفت «جولة عجمان للدراجات الهوائية 2022» إلى إبراز واجهة عجمان السياحية، من خلال الترويج للمعالم التراثية والسياحية الجاذبة والأنشطة الرياضية فيها، كما ترتكز على نشر ثقافة الرياضات الفردية واستقطاب الشباب لممارستها لإعداد جيل جديد من الرياضيين يشارك في أبرز البطولات العالمية، وتعزيز ثقافة التسامح في المجتمع‏ المحلي، من خلال الرياضة المجتمعية التي تجمع بين مختلف الجنسيات.

ويأتي السباق تأكيداً على قدرة عجمان على تنظيم مختلف أنواع الأنشطة والفعاليات، حيث إن الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الإمارة في استضافة الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية، أسهمت في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة المحلية والدولية، وزيادة الثقة بالمنتج السياحي الذي تقدّمه الإمارة لزوارها.

وأكد محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن «جولة عجمان للدراجات الهوائية 2022» أصبحت تعتبر من الفعاليات المهمة ضمن أجندة السباقات المحلية على مستوى الدولة، بعد أن حققت نجاحاً كبيراً خلال النسخ الماضية، سواءً على صعيد حجم المشاركة أو الاهتمام الجماهيري بها، الأمر الذي يؤكد على المكانة الرائدة لعجمان والتي تمكنت من تحقيقها بفضل جودة البنية التحتية فيها، وقدرتها على تنظيم مثل هذه الفعاليات الرائدة.

وأوضح الهاشمي أن سياحة عجمان تسعى لتكثيف الفعاليات التي تحظى بشعبية كبيرة وتناسب جميع المستويات والفئات العمرية وشرائح المجتمع، لما من ذلك دور إيجابي يتوافق مع رؤيتها المستدامة لإيجاد مجتمع مترابط ويعتمد الرياضة أسلوب حياة له.