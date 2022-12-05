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15 ميدالية للإمارات في «آسيوية القوة البدنية»

15 ميدالية للإمارات في «آسيوية القوة البدنية»
5 ديسمبر 2022 18:20

 
دبي (الاتحاد)

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رفع منتخبنا رصيده إلى 15 ميدالية، بواقع 6 ذهبيات، وفضية، و8 برونزيات، في اليوم الثالث لبطولة آسيا للقوة البدنية التي تقام في نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة 600 رياضي يمثلون 29 دولة.
وشهدت البطولة اعتماد تسجيل حسن بوصيم «72 عاماً» ليكون أكبر لاعب يشارك في الحدث، إضافة إلى علي النقبي 14 سنة أصغر لاعب يخوض المنافسات.
وعبر اللوكسمبورجي براجا رئيس الاتحاد الدولي للقوة البدنية، عن سعادته للجهود الاستثنائية التي تبذلها الإمارات خلال تنظيمها واستضافتها للحدث وقال: البطولة ناجحة وتحقق مكاسب فنية، ونشكر الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية على دعمه للحدث الذي يسهم في تطوير اللعبة قارياً وعالمياً، وهذا ليس بغريب على الإمارات التي دعمت رياضة القوة البدنية بشكل بارز على مستوى العالم، بتنظيمها لبطولة العالم في وقت سابق، ونسختين لبطولة آسيا للقوة البدنية.
وأعلن الاتحاد الآسيوي عن منح السعودية شرف تنظيم بطولة غرب آسيا خلال العام المقبل، بإجماع أعضاء المكتب التنفيذي في الاجتماع الذي عقد في دبي.

الإمارات
دبي
نادي دبي لأصحاب الهمم
القوة البدنية
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