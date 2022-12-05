ماراثون اليوم الوطني للهجن يعلن التحدي لـ «السباق الكبير»



دبي (الاتحاد)



نجح السباق التمهيدي الثاني «المفحام الثاني» لماراثون اليوم الوطني للهجن، الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دورة المرموم في نادي دبي للهجن، في ترسيخ مكانته بوصفه ملتقى بارز من نوعه يجمع بين الرياضة والتراث، بالتزامن مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الـ 51، وأعلن جاهزية المشاركين من أجل السباق الكبير مع إقامة السباق الرئيس 6 يناير المقبل.

ويسهم الماراثون في إبراز الرياضة التراثية المتجذرة منذ القدم في المجتمع، وهو ما انعكس على السباق التمهيدي الثاني الذي أقيم مجدداً خلال عطلة نهاية الأسبوع لثلاث فئات عمرية مختلفة، مع تواصل المشاركة النسوية أيضاً.

وامتدت مسافة السباق التمهيدي الثاني إلى مسافة 6 كلم بعدما أقيم لمسافة 4 كلم في السباق التمهيدي، الأول في دورة الدستور في نادي دبي لسباقات الهجن، وفي الفئة العمرية 16 إلى 19 عاماً، حقق عيسى ناصر الغفلي المركز الأول بزمن 10.54.01 دقيقة، يليه ثانياً سعيد راشد الخاطري بزمن 11.10.08 دقيقة، وبالمركز الثالث عبدالله سيف الكتبي بزمن 11.26.04 دقيقة.

وفي الفئة العمرية من 20 إلى 29 عاماً، حقق سهيل محمد الحميري المركز الأول بزمن 11.08.02 دقيقة، وجاء ثانياً خليفة سعد القمزي.

وفي الفئة العمرية من 30 سنة فما فوق، جاء بالمركز الأول خالد علي النعيمي بزمن 11.21.04 دقيقة، وبالمركز الثاني يحيى علي الملعاي بزمن 11.43.08 دقيقة، وبالمركز الثالث خميس علي الملعاي بزمن 11.46.01 دقيقة.

وقال عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: نترقب بعد السباقين التمهيديين إقامة السباق الرئيس 6 يناير، والذي سيكون مفتوحاً للمشاركين من كافة الفئات العمرية في سباق واحد يشمل الجميع، على غرار النسخ الماضية، وبالمجمل فإن حجم المشاركة والمستويات التي نتابعها في ماراثون اليوم الوطني، تبشر بالحفاظ وإحياء هذا النوع من التراث بين الأجيال المتعاقبة، وأن نحافظ على الركوب على الهجن وإبرازه بأفضل صورة ممكنة.

وعبر الحاصلون على المراكز الأولى عن تطلعهم وجاهزيتهم للتحدي الكبير في السباق الرئيس، بعد المستويات القوية التي قدموها في السباقين التمهيديين، خصوصاً في السباق الثاني.

واعتبر عيسى ناصر الغفلي، أن السباقين التمهيديين منحا الجميع الفرصة للتحضير من أجل السباق الرئيس الذي سيكون التنافس فيه قوياً، وقال: الكل يطمح أن يتوج بلقب ماراثون اليوم الوطني، فهو من أبرز السباقات التي تحفزنا على ركوب الهجن، ونأمل أن نكون على الموعد في الحدث الكبير.

وأكد سهيل الحميري، أن الجميع يدرك أن السباق الرئيس سيكون المرتقب، فيما شكل السباق التمهيدي الثاني محطة مهمة للتحضير، والأبرز أنه جاء بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد، مما أضفى علينا سعادة كبيرة وجعلنا نشارك بكل قوة وتحفيز.

وشدد خالد علي النعيمي على أن السباق التمهيدي الثاني واكب التوقعات من حيث القوة والتنافس، وهو ما يجعلنا ندرك أن المنافسة ستكون على أشدها في السباق الرئيس، والكل يريد أن يتوج باللقب هذا العام.

