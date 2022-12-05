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اتحاد الكرة ينظم دورة تدريبية للحكام الواعدين

اتحاد الكرة ينظم دورة تدريبية للحكام الواعدين
5 ديسمبر 2022 17:17

 
دبي (الاتحاد)

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انطلقت في مقر اتحاد الكرة بدبي، الدورة التدريبية والفنية لحكام كرة القدم الواعدين، التي يُنظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم على مدار خمسة أيام، وبمشاركة 30 حكماً.
وشهد افتتاح الدورة التدريبية حمد المزروعي عضو لجنة الحكام، بحضور لي بروبرت مدير إدارة الحكام، وريتشارد ميلين المدير الفني، وصالح المرزوقي وسلطان ساحوه.
وتتطرق محاضرات الدورة، التي يقدمها محاضراً الاتحاد الدولي عصام عبدالفتاح، وسيليستين نتاجونجيرا، إلى التعديلات الأخيرة على قانون اللعبة، واستعراض بعض الحالات التحكيمية وتفسيرها، إلى جانب بعض النقاط الخاصة بالتأهيل الفني للحكام خلال إدارة المباريات.
وتأتي الدورة ضمن البرنامج الفني لإدارة الحكام خلال الموسم الرياضي الحالي، والذي يرتكز على عملية تطوير خبرات الحكام الواعدين، من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، واستقطاب أبرز محاضري الاتحادين القاري والدولي، خاصة خلال فترة توقفات مسابقات دوري الدرجة الثانية والثالثة ودوري المحترفين تحت 21 عاماً ودوري الشباب تحت 21 عاماً.

الإمارات
دبي
اتحاد الكرة
عصام عبدالفتاح
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