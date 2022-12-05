المفاجآت تضرب «دولية الحبتور لتنس السيدات»



رضا سليم (دبي)



ضربت المفاجآت بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات، والتي تحتفل بمرور ربع قرن على انطلاقتها، والمقامة حالياً بمجمع الحبتور للتنس بمنتجع الحبتور جراند بالجميرا.

وشهدت ضربة البداية، سقوط المجرية كيرا ناجي حاملة لقب البطولة عام 1998 أمام البريطانية كريستي فريا، بعد مباراة استغرقت 85 دقيقة، لتنجح كريستي في الفوز 6-3 و6-1، ولم تستطع كيرا التي وصلت إلى 44 عاماً من الصمود أمام قوة كريستي.

وانطلقت المنافسات بـ 6 مباريات في مسابقة الفردي، على أن تبدأ مباريات الزوجي الثلاثاء، حيث من المقرر أن تشهد البطولة 15 مباراة، بعد إغلاق باب التسجيل، واعتماد 16 فريقاً فقط.

وعقب اللقاء، قالت كيرا: «وعدت نفسي باللعب من أجل المتعة، لأنني لم ألعب منذ فترة طويلة، وربما هذا هو السبب الذي جعلني أشعر بالصدأ في البداية، ولكن مع تقدم المباراة شعرت بارتياح».

وقدمت البريطانية المولودة في نوفمبر 1997 أول ظهور لها في بطولة نوتنجهام المفتوحة التابعة اتحاد لاعبات التنس المحترفات في يونيو 2016

أما عن بقية نتائج المباريات التأهيلية، فمنعت المصنفات المفاجآت، بالفوز في الدور الأول، حيث أسفرت النتائج عن تأهل الروسية أناستاسيا زولوتريفا المصنفة الأولى بالبطولة، على نينا دانيسوفا من سلوفاكيا 6-3 و6-3، فيما نجحت المصنفة الثانية الفنلندية أناستاسيا كليكوفا من الفوز على ألينا كلوتز 7-5 و6-3 و10-6، والمصنفة الثالثة الصينية إكساودي يو على الفنلندية لارا 6-2 و6-1، والمصنفة الرابعة الأميركية إيمينا بكتاس على التركية سيفن أورال 6-0 و6-1.

وسجلت الرومانية كريستينا دانيو المصنفة الخامسة في البطولة الفوز على الأسترالية نادين سميث 7-6 و6-3، وفازت البلجيكية إسابيلا المصنفة السادسة على الهولندية روسالي 6-2 و6-3.