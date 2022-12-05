أرسنال يتدرب في النصر



معتصم عبدالله (دبي)

أدى أرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، أول تدريب على ملعب «حميد الطاير» بنادي النصر في دبي، ضمن برنامج المعسكر التحضيري لـ «المدفعجية» المقام في دبي، استعداداً لمشاركته في «كأس سوبر دبي 2022»، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وينظمها مجلس دبي الرياضي من 8 إلى 16 ديسمبر باستاد آل مكتوم بنادي النصر.

وتنطلق البطولة المرتقبة، والتي تتزامن مع نهائيات كأس العالم 2022، بمواجهة أرسنال وأولمبيك ليون الخميس المقبل، فيما يلتقي 11 ديسمبر ليفربول وأولمبيك ليون، وفي 13 ديسمبر يلعب أرسنال مع ميلان، ويسدل الستار على البطولة بلقاء ليفربول وميلان 16 ديسمبر، وتقام جميع المباريات باستاد آل مكتوم بنادي النصر الذي يتسع لنحو 15 ألف مشجع.

واختار ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال 27 لاعباً في المعسكر الحالي بدبي، وضمت القائمة مجموعة من نجوم الفريق أمثال القائد النرويجي مارتن أوديجارد، محمد النني، كيران تيرني، جابرييل ماجالهايس، ألكسندر زينتشينكو، وريس نيلسون، وفابيو فييرا، بجانب مجموعة من اللاعبين الشباب وأبرزهم إميل سميث رو «22 عاماً»، والعائد من الإصابة بعد خضوعه لجراحة في سبتمبر الماضي.

وحظيت البعثة لدى وصولها مطار دبي الدولي باستقبال دافئ، بحضور أحمد هاشم خوري رئيس اللجنة العليا المنظمة لـ «كأس سوبر دبي 2022»، ومحمد العور مدير البطولة.

ورحب أحمد خوري بفريق أرسنال، وتمنى لهم إقامة سعيدة في دبي، وأن يتمتعوا بجوها الدافئ، معرباً عن أمله في أن تحقق المشاركة المرتقبة لمتصدر الدوري الإنجليزي في كأس سوبر دبي الأهداف المرجوة، وقال: «مشاركة فريق كبير بحجم فريق أرسنال تثري البطولة وتضيف لها الكثير على الصعيدين الفني والجماهيري في بطولة استثنائية بكل المقاييس، وتكون علامة فارقة في المشهد الرياضي العالمي».