رونالدو يلتقي حكم المكسيك بعد 4 سنوات



علي معالي(دبي)



لقاء جديد يجمع البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس، عندما تلتقي البرتغال مع سويسرا غداً «الثلاثاء» في دور الـ 16 لكأس العالم 2022.

واللقاء يعد الأول بين النجم البرتغالي الكبير والحكم المكسيكي منذ مونديال 2018 في روسيا، وشهد وقتها توتراً كبيراً، عندما أدار لقاء البرتغال مع أوروجواي، وانتهت بفوز أوروجواي 2- 1، وأظهرت العديد من اللقطات مدى العصبية التي تعامل بها رونالدو مع الحكم المكسيكي.

وبطبيعة الحال عندما يلتقيان اليوم سيكون الحذر وارداً من الجانبين، في كيفية التعامل مع هذه الأمور خاصة أن المباراة الخاسر فيها يودع «المونديال».

وفي 2018 «فاض الكيل» بالحكم الذي ظل هادئاً لفترات طويلة في المباراة، إلا أن انفعالات وصراخ رونالدو جعله يحذره أكثر من مرة.

وما حدث جعل الحكم يتحدث للصحافة المكسيكية وقتها قائلاً: أول شيء أوضح أنني حكم في المونديال لا يمكن أن أشعر بالخوف في الملعب، وكانت مباراة ديناميكية للغاية ومهمة وخرجت بيضاء من دون أي بطاقة للاعبي الفريقين.

وأضاف: بدأ رونالدو في الصراخ في وجهي: سيد، سيدي!، لدرجة أن وريده برقبته كان ملحوظاً ووقف أمامي قائلاً: إنه خطأ وعليك أن تمنحه بطاقة صفراء.