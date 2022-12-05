255 مدرسة تحصد لقب «موحدة» في برنامج الأولمبياد الخاص



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي عن حصول 255 مدرسة على مستوى الدولة على لقب المدرسة الموحدة للعام الدراسي 2021-2022، ويعزز البرنامج البيئات المدرسية لجعلها شاملة للطلاب من خلال المجالات الثلاثة الرئيسية للبرنامج، وهي الرياضات الموحدة والقيادة الشبابية الدامجة والمشاركة الكاملة للمجتمع المدرسي.

وبهذه المناسبة صرحت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص: «الدور الذي تلعبه المدارس ذات التوجه الدامج في المجتمع محوري، ويساهم في تعزيز التجارب التعلمية لجميع الطلاب من خلال نشر مفاهيم دمج الجميع، وترسيخ دور الطلاب المركزي في تبنى ثقافة الاحترام والقبول. وذلك لتحقيق التوازن بين الطلاب من جميع القدرات والاحتفاء بتفرد كل طالب. وهي مفاهيم سعت حكومة دولة الإمارات دوماً على تعزيزها لما لها من انعكاس مباشر على ثقافة الفرد، بالإضافة لأهمية منح الفرص المتكافئة لكافة أفراد المجتمع بمختلف قدراتهم».

وأكدت معاليها: «إن مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي تسعد بالعمل مع كل المدارس على مستوى الدولة التي تحرص على الدمج وتعمل على نيل مختلف المراكز، فيما يساهم بإحداث أثر إيجابي يساهم في تعزيز المجتمع الدامج لجميع القدرات. نحن نثمّن الجهود الاستثنائية لهذه المدارس ومعلميها الذين عملوا بجد للتعرف على إمكانات طلابهم من ذوي التحديات الذهنية والنمائية، من خلال حضورهم لبرامج التطوير المهني التي يقدمها الأولمبياد الخاص الإماراتي، والتي تمكن الهيئات التدريسية من دعم طلابهم بمختلف قدراتهم، سواء على المستوى التربوي أو الاجتماعي في المجتمع المدرسي».

وأضافت معاليها: «أود أن أؤكد لجميع مدارس الأبطال الموحدة للعام الدراسي 2021-2022، إن دوركم مستمر، فالدمج ليس مجرد برنامج أو لقب نحصل عليه، بل هو أسلوب حياة، وكلنا نقوم بأدوارنا لضمان استدامة أثره وبقائه، ونشكر مرة أخرى كافة جهودكم وجهود معلميكم وطلابكم الاستثنائية، عملكم الدؤوب يلهمنا جميعاً».

ويعمل برنامج مدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص على تعزيز الدمج في المجتمعات المدرسية، ويتم تنفيذ البرنامج في أكثر من 400 مدرسة حكومية وخاصة في جميع أنحاء دولة الإمارات، وتم إطلاق الموسم الجديد من البرنامج مع انطلاق العام الدراسي مع العديد من البرامج والفعاليات الحضورية والافتراضية. وتتضمن فعاليات البرنامج الأنشطة الرياضية الدامجة وبرامج القيادة وتدريب المعلمين، كما يسعى البرنامج إلى تمكين الطلاب من أصحاب الهمم ومنحهم الفرصة لأداء أدوار مهمة في مجتمعاتهم.

يواصل برنامج مدارس الأبطال الموحدة الناجح توسيع فرص المدارس لإشراك الطلاب ودمجهم داخل المدرسة وفي المجتمع. إضافة إلى إطلاق موسم مسابقة الروبوتات الموحدة الذي سيشهده العام الدراسي 2022-2023، كما سيتم إطلاق أول دوري رياضي موحد على مستوى الدولة لأول مرة، لكرة القدم الموحدة والريشة الطائرة الموحدة.

ووصلت أرقام التسجيل في برامج الروبوتات الموحدة والدوري الرياضي الموحد إلى نسب قياسية، حيث تم تسجيل أكثر من 250 فريقاً في برنامج الروبوتات الموحدة، التي ستجري جولاته التأهيلية للفرق المشاركة على مستوى الدولة في فبراير 2023. وفي المقابل، بلغ عدد الفرق المسجلة في برنامج الدوري الرياضي الموحد أكثر من 360 فريقاً لرياضتي كرة القدم الموحدة والريشة الطائرة الموحدة عبر المدارس العامة والخاصة في الدولة، وستقام جولات التأهل للرياضتين في الفصل الدراسي الثاني، على أن تقام الجولات الوطنية الختامية للإعلان عن الفائزين خلال الفصل الثالث من العام الدراسي الجاري.



إحصائيات حول تأثير مدارس الأبطال الموحدة

في استطلاع خاص أجرته شركة KPMG وشاركت فيه 204 مدارس لقياس مدى تأثير مدارس الأبطال الموحدة على الطلاب، أفاد 80% من أولياء الأمور الذين شملهم الاستطلاع أن أطفالهم يشاركون في المزيد من الأنشطة في مجتمعهم بشكل عام. ولاحظ أولياء الأمور أن أطفالهم يتمتعون بصحة أفضل بنسبة (83%)، وأشاروا لتحسن في مهاراتهم الرياضية بنسبة (83%)، وزاد معدل انضمامهم إلى فريق رياضي آخر خارج الرياضة الموحدة ووصلت نسبته (80%)، كما ارتفع اهتمامهم بممارسة المزيد من التمارين أسبوعياً (83%).