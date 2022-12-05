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الرياضي

الناموس لـ «شمردل» في بوانيش «اليوم الوطني»

الناموس لـ «شمردل» في بوانيش «اليوم الوطني»
5 ديسمبر 2022 15:30

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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توج «شمردل» لسلطان سعيد محمد حارب بطلاً لسباق اليوم الوطني للبوانيش الشراعية الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على كورنيش العاصمة «الأحد الماضي» في إطار مشاركته في احتفالات عيد الاتحاد الحادي والخمسين.
وحصل البطل على 30 ألف درهم جائزة مالية، فيما حصل التبر لمحمد سهيل خلفان المهيري على 29 ألف درهم جائزة المركز الثاني في السباق، فيما حل ثالثاً عاصفة الحزم لعبد الله مروان عبد الله المرزوقي وحصل على 27 ألف درهم، أما المركز الرابع فكان من نصيب طوفان لحمد راشد محمد راشد الرميثي، فيما حل خامساً الرقم 1 لإدارة أمن المواصلات في دبي، وحصل على المركز السادس فلاح لعبد العزيز محمد عبد العزيز الحمادي وحصل على 22 ألف درهم، فيما كان المركز السابع من نصيب الهادي لعبد الله صباح الرميثي وحصل على 20 ألف درهم، فيما حصل ثامناً الفهد لجاسم محمد أحمد معيوف وتاسعاً جاء الرائد لمكتوم عتيق المهيري، أما المركز العاشر فجاء فيه زلال لصالح محمد أحمد الحمادي.
من جهته وجه ماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية الشكر للمشاركين في السباق، مؤكداً أن الجميع خرج فائزاً من المشاركة في هذا المحفل الرياضي الوطني.
وقال: الأجواء كانت رائعة وحماسية من البحارة لاسيما في ظل رغبة الجميع في المشاركة بفرحة الوطن بعيد الاتحاد الحادي والخمسين.

الإمارات
أبوظبي
نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
البوانيش الشراعية
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