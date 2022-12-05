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27 ألف لعبة من «الليجا» إلى «الأطفال اللاجئين»

27 ألف لعبة من «الليجا» إلى «الأطفال اللاجئين»
5 ديسمبر 2022 15:00

مدريد (الاتحاد)

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تسلم الأطفال اللاجئون في مخيمي الزعتري والأزرق الواقعين في الأردن أكثر من 27 ألف لعبة، ضمن مشروع «الليجا» الزعتري الاجتماعي، تحت مظلة حملة «لعبة واحدة، حلم واحد» التي تقودها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية بالتعاون مع «مؤسسة النمو باللعب»، بالتعاون بين الليجا «رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم» ومؤسسة الليجا.
وجاء هذا العدد الكبير من الألعاب التي تم تسليمها للأطفال اللاجئين، نتيجة عائدات بيع «قلم التضامن»، الذي أصبح متاحاً مرة أخرى للبيع في إسبانيا، بهدف الاستمرار في تحقيق أحلام هؤلاء الأطفال.
بالإضافة إلى تسليم الألعاب للأطفال بشكل فردي، يتم تخصيص حوالي 4 آلاف لعبة هذا العام لتجهيز 12 مركزاً للعب، وذلك بفضل تعاون 9 كيانات اجتماعية أخرى تعمل في هذا المجال، بهدف خلق مساحات للأطفال، حيث يمكنهم اللعب معاً والاستمتاع.
وأتاحت الزيارة إلى الزعتري فرصة للاحتفال بإحدى أكثر اللحظات إثارة في الموسم، بعدما تم سحب قرعة المسابقة التي تنطلق في ديسمبر الجاري، ويتم فيها ارتداء أطقم الفرق التي تبرعت بها بعض أندية الليجا للرجال والسيدات، بمجموع 32 فريقاً، بواقع 16 فريقاً للأولاد «تحت 12 عاماً»، و16 فريقاً للفتيات «تحت 14 و 17 عاماً»، ويشارك في المسابقة أكثر من 350 طفلاً وشاباً.

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