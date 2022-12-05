راشد آل مكتوم يتوّج بالجائزة الكبرى في «حواجز الباهية»



أبوظبي (الاتحاد)



توج الفارس الشيخ راشد بن أحمد آل مكتوم على صهوة جواده «كازانوفا دو بيفيور دي اكس بي»، بالجائزة الكبرى في بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز في أبوظبي، التي جرت فعالياتها على مدى 4 أيام، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الفروسية والسباق.

وجاءت منافسة الجائزة الكبرى من جولة واحدة مع جولة للتمايز برعاية لونجين، وصمم مسارها بحواجز ارتفاعها 135 سم، وبلغت 140 سم في جولة التمايز، وتنافس فيها 39 فارساً، صعد منهم 3 فرسان إلى التمايز جميعهم من فرسان الإمارات لقفز الحواجز، وأكمله فارسان دون خطأ، وتصدرهم الفارس الشيخ راشد بن أحمد آل مكتوم بعد أن أكمل التمايز مع جواده «كازانوفا» في زمن بلغ 39.46 ثانية، والثاني الفارس سلطان محمد الجنيبي مع تنكي دو لوز، وأكمل التمايز في 40.41 ثانية، ونال جائزة المركز الثالث فارسنا موفي عويضة الكربي مع بوجبا، وسجل زمناً بلغ 48.18 ثانية، وبرصيد 4 نقاط جزاء.

وفاز الفارس السوري أسامة الزبيبي مع جواده «فلاش جوردون 30»، بجائزة المركز الأول في منافسة من جولة واحدة برعاية بنك أبوظبي التجاري، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (130) سم، وتنافس فيها 55 فارساً، وأكملها دون خطأ 9 فرسان.

وفي منافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز برعاية بنك أبوظبي التجاري، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (105) سم، تنافس 87 فارساً وفارسة، ونجح منهم 34 فارساً وتجدد بينهم التنافس في جولة التمايز وأكملها 18 منهم دون خطأ، وبأفضلية الزمن توّج بجائزة المركز الأول فارسنا الناشىء مبخوت الكربي مع «زاندوكان سي»، والثاني الفارس الفلسطيني عمر الحاج مع «سبيدي»، ونالت جائزة المركز الثالث الفارسة شمسة المهيري و«كورال بيتش زد».