3 مباريات غداً في كأس رئيس الدولة

معتصم عبدالله (دبي)



تتواصل منافسات الدور الأول «32» للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، في يومها الثالث، بإقامة ثلاث مباريات مساء الثلاثاء، تجمع الظفرة وضيفه بينونة، على استاد حمدان بن زايد، والتعاون مع الحمرية، على ملعب نادي الإمارات، وفرسان هسبانيا مع جلف أف سي، على استاد حمدان بن راشد في حتا.

ومواجهة الظفرة وبينونة هي الثالثة التي تجمع أندية «دوري أدنوك للمحترفين» وأندية «دوري الأولى» في الدور الأول للبطولة الأغلى، بعد فوز الجزيرة على دبا الحصن 3-2، بجانب مباراتي سيتي والنصر، والبطائح والجزيرة الحمراء المقررتين مساء الاثنين، ويحتل «فارس الظفرة» المركز قبل الأخير في الدوري برصيد 4 نقاط، وهو ذات المركز الذي يقبع فيه بينونة في ترتيب دوري الأولى برصيد 6 نقاط من 11 مباراة.

ويستضيف ملعب نادي الإمارات، المواجهة المتكافئة بين التعاون وضيفه الحمرية في ظل تقارب النقاط ما بين الأول برصيد 17 نقطة في المركز العاشر لدوري الأولى، مقابل 18 نقطة للحمرية الثامن.

وأكد بدر طبيب مدرب التعاون على جاهزية فريقه للمواجهة، والطموحات الكبيرة للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في «البطولة الأغلى»، في المقابل ذكر التونسي طارق الحضيري مدرب الحمرية، أن فريقه يلعب لإسعاد جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية، مؤكداً على الرغبة الجادة في تحقيق الفوز أمام التعاون.

ويلتقي على استاد حمدان بن زايد في حتا، فرسان هسبانيا أمام جلف أف سي، حيث عبر أنياكي بيني مدرب فرسان هسبانيا عن فخرهم بكون النادي الحديث جزء من «البطولة الأغلى»، وقال «نحن نادٍ صغير ينمو بسرعة، والمشاركة في البطولة تعني لنا الكثير».

بدوره وصف عبدالله عمر مدرب جلف أف سي المشاركة في الدور الأول لكأس رئيس الدولة بـ «الفرصة التاريخية»، وقال «ندرك المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا، وطموحنا التأهل لدور الستة عشر».

مباريات «الثلاثاء»

فرسان هسبانيا - جلف أف سي 16:40 «استاد حمدان بن راشد»

التعاون - الحمرية 16:35 «استاد نادي الإمارات»

الظفرة - بينونة 16:50 «استاد حمدان بن زايد»