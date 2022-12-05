«حرب الأرقام» بين «الأسود» و«الديوك»



علي معالي (دبي)



يتواصل سيناريو تحطيم الأرقام القياسية في «مونديال 2022»، مما يؤكد أن كل مباراة وراءها حكاية كثيرة، وفي اليوم الثاني من منافسات دور الـ 16 ظهرت العديد من الأرقام، منها أن الإنجليزي جوردان هندرسون «32 عاماً و170 يوماً» أصبح ثاني أكبر لاعب يسجل لـ «الأسود الثلاثة» في كأس العالم، بعد توم فيني «36 عاماً و64 يوماً» في «مونديال 1958» أمام الاتحاد السوفييتي.

وبات المهاجم الفرنسي كيليان مبابي أول لاعب في التاريخ، يسجل 8 أهداف في كأس العالم، قبل أن يتجاوز 24 عاماً، ليس هذا فحسب، بل تخوض فرنسا ربع النهائي للمرة الثالثة على التوالي، حيث بلغته في مونديال 2014 و2018 و2022.

وأصبح الإنجليزي فيل فودين «22 عاماً و190 يوماً» ثاني أصغر لاعب يقدم تمريرتين في مباراة خروج المغلوب منذ «مونديال 1966»، بعد البرازيلي رونالدو (الظاهرة) «21 عاماً و284 يوماً أمام الدنمارك في «مونديال 1998».

وتستمر إنجلترا في ضرب الأرقام القياسية، من خلال الموهوب الجديد جود بيلينجهام «19 عاماً 158 يوماً»، حيث أصبح أصغر لاعب يمنح تمريرة حاسمة بإحدى مباريات كأس العالم مع إنجلترا منذ «مونديال 1966»، كما بات بيلينجهام ثاني أصغر لاعب يبدأ في مباراة خروج المغلوب في كأس العالم مع إنجلترا، بعد مايكل أوين «18 عاماً و198 يوماً» أمام الأرجنتين في «مونديال 1998».

وتخطى أوليفييه جيرو مواطنه الأسطورة تيري هنري وأصبح أكبر هداف في تاريخ منتخب فرنسا بتسجيله الهدف رقم 52، في عمر «36 عاماً وشهرين»، وهو أكبر لاعب يسجل في الأدوار الإقصائية، منذ الكاميروني روجيه ميلا الذي سجل هدفين أمام كولومبيا «38 عاماً» في «مونديال 1990».

ونجح الإنجليزي هاري كين في أن يسجل 7 أهداف من 7 تسديدات فقط على المرمى في كأس العالم بدقة 100% «6 أهداف» في «مونديال 2018» وهدف في «مونديال 2022»، وهو الرقم القياسي لأي لاعب، منذ مونديال 1966، وبهدفه في مرمى السنغال، سجل كين 11 هدفاً في البطولات الكبرى «7 في كأس العالم - 4 في اليورو»، متخطياً جاري لينيكر صاحب الـ 10 أهداف كأفضل هداف تاريخي للمنتخب الإنجليزي في البطولات الكبرى.