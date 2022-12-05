3 مرابط تتقاسم الذهب في مهرجان الشارقة كلباء



الشارقة (الاتحاد)



اختتمت فعاليات مهرجان الشارقة كلباء الرابع للجواد العربي، التي أقيمت بشاطئ كورنيش مدينة كلباء، ضمن «مهرجان الشارقة كلباء الأول للفروسية»، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وشهدت الختام منافسات مثيرة وقوية، وتقاسمت خيول الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، ومربط الزبير للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، ومربط دبي، الألقاب الذهبية للبطولات الست بواقع لقبين لكل منهم.

ويتضمن مهرجان الشارقة كلباء الأول للفروسية ثلاث بطولات، وهي مهرجان الشارقة كلباء الرابع للجواد العربي، وبطولة الشارقة كلباء للترويض التي تقام 6 ديسمبر، إلى جانب بطولة الشارقة كلباء لقفز الحواجز من 9 إلى 11 ديسمبر.

واستهلت الألقاب المهرة «دي غمره» لمربط دبي، عندما اعتلت صدارة بطولة المهرات عمر سنة، ونالت اللقب الذهبي، تاركة الوصافة واللقب الفضي للمهرة «روابي الزبير» لمربط الزبير، فيما حصلت على البرونز «الأريام خوالي» لإسطبلات الأريام.

وحصدت «منار الزبير» لمربط الزبير، اللقب الذهبي لبطولة المهرات عمر سنتين، ونالت اللقب الفضي «ام زد رفيقة» لخليفة عبدالله النعيمي، فيما حصلت على البرونز «سمراء البداير» لمربط البداير.

وأكملت «دي ريمة» الثنائية الذهبية لمربط دبي، عندما توشحت بذهبية المهرات عمر 3 سنوات، تاركة الوصافة واللقب الفضي لرفيقتها في المربط «دي أصالة»، بينما ذهب اللقب البرونزي إلى «الأريام الظنة» للشيخ ياس بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان.

وأضاف «شعلان الزبير» الذهبية الثانية لخيول مربط الزبير، عندما توج باللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، وحصد اللقب الفضي «الأريام مرسال» لإسطبلات الأريام، فيما نال اللقب البرونزي «دي فاهر» لمربط دبي.

ومنح «إي اس وادي» الذهبية الأولى لخيول الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، عندما أحرز اللقب الذهبي للأمهار عمر سنتين، وجاء في المركز الثاني ونال اللقب الفضي «سراج الباهية» لسيف علي المزروعي، بينما نال البرونز «اف دي رافال» لمربط الفلاح.

وأكمل «إي اس سالم» الثنائية لخيول الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، عندما انتزع اللقب الذهبي للأمهار عمر 3 سنوات، تاركاً المركز الثاني والوصافة إلى «ساجي الباهية» لسعيد عبيد الراشدي، وجاء في المركز الثالث ونال البرونز «كحيل الميدان» لمربط الميدان.