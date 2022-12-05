جولة «فض الاشتباك» في «أقوياء اليد»



رضا سليم (دبي)



يعود دوري أقوياء اليد «الثلاثاء»، بمواجهات قوية في الجولة الرابعة من الدور التمهيدي، حيث يلتقي الشارقة مع النصر بصالة «الملك»، ويستضيف شباب الأهلي منافسه العين، بصالة مكتوم بن محمد، فيما يلتقي الجزيرة مع مليحة بصالة الأخير، ودبا الحصن مع الوصل بصالة الحصن.

وتعد الجولة مهمة لفرق القمة لـ «فض الاشتباك» في النقاط المتساوية في جدول الترتيب، رغم أنه لا توجد مواجهة بين فريقين متساويين في النقاط، إلا أن الجميع يبحث عن الفوز لتعديل وضعه، حيث يتصدر الشارقة القمة بـ «العلامة الكاملة» 9 نقاط من 3 مباريات، ويليه شباب الأهلي «7 نقاط»، متساوياً مع الوصل الثالث، ومن بعدهما الجزيرة الرابع «6 نقاط»، والنصر والعين ودبا الحصن في المراكز من الخامس إلى السابع «5 نقاط»، ومليحة الثامن والأخير «4 نقاط».

وتبدو مواجهة شباب الأهلي والعين هي الأهم في حالة فوز العين يغير مركزه إلى الأمام ويفتح الطريق أمام الوصل للانفراد بـ «الوصافة»، بينما فوز شباب الأهلي يدفع للاستمرار في مطاردة الشارقة على القمة، والذي يبحث هو الآخر عن الاستمرار في حصد «العلامة الكاملة» في كل المباريات، ليسجل رقماً قياسياً غير مسبوق في ملاعب اليد، بعدم الخسارة على مدار أكثر من موسمين في البطولة، وفي حالة فوز النصر عليه سيكون قد كسر انتصارات «الملك»، وستكون مفاجأة الموسم.

ويتعلق دبا الحصن ومليحة بتحقيق المفاجآت، مثلما فعلها دبا الحصن، بالفوز على النصر، وتعادل مليحة مع شباب الأهلي.