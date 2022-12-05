أبطال الاستعراض الحر والرملي يقدمون المتعة في «مرعب»



الظفرة (الاتحاد)



شهد مهرجان الاتحاد، والذي نظمه نادي ليوا الرياضي في الظفرة، بمنطقة تل مرعب نجاحاً ضخماً مع الفعاليات الرياضية، والتي أقيمت من خلال المهرجان على مدار يومين، وضمت الاستعراض الحر للسيارات والاستعراض الرملي على كثبان تل مرعب، احتفاءً واحتفالاً بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات.

وسجلت منافسات الاستعراض الحر للسيارات على حلبة الاستعراض في مرعب مشاركة قوية في الفئات المختلفة للسباق، وانقسمت إلى ثلاث فئات، وحقق من خلال فئة «N» سعيد عبد الله الشامسي أجمل وأفضل استعراض متكامل، من ناحية الحركات المختلفة والمتقنة على حلبة مرعب، وتبعه مروان سيف الهاملي وفارس محمد الدرمكي، وفي فئة «S»، ذهب المركز الأول إلى أحمد الكلباني، وتبعه محمد جمعة الذيب، ومحمد الدهماني، وفي ف ئة «T»، كان المركز الأول من نصيب محمد أحمد العوضي، وتبعه محمد الذيب وأحمد ناصر الحسني.

وتميزت المنافسة بإقبال كبير من المشاركين ومحبي الاستعراض على الحلبة، حيث وصل العدد إلى مائة سيارة تقريباً، في الفئات الثلاث، وحقق المنافسون من خلال محطة الاستعراض الحر بالسيارات حركات عديدة مطلوبة من المشارك، أبرزها الخبة والعقدة والالتفاف في دوران كامل، مع الرجوع للخلف في مهارات معقدة ومتميزة أبدع المغامرون في تقديمها.

وقدم المشاركين عبر الاستعراض الرملي على تل مرعب استعراضاً قوياً في كافة الفئات المختلفة، حيث حقق أفضل استعراض في فئة الثمانية سلندر محمد الشامسي، وتبعه بطي الكتبي وأحمد سليمان، وفي فئة الستة سلندر، جاء حمد بن موسى في المقدمة، وتبعه فهد إبراهيم وحسين الشغب، وفي فئة الهايلوكس كانت المنصة سعودية خالصة لمصلحة معاذ النفيسة في المركز الأول، ومن بعده أحمد السنيدي وخليف عبد الرحمن.

وتميزت كافة الفئات باستعراضات رهيبة انتزعت تصفيق وتفاعل الجماهير طوال اليوم الثاني من المنافسات على رمال مرعب.

وجاء مهرجان الاتحاد كي يكون بروفة وتقديماً أيضاً يسبق الحدث الأكبر ومنافسات مهرجان ليوا الدولي، والذي سينطلق في منتصف الشهر الجاري، وفي السادس عشر من ديسمبر بالتحديد، ليستمر حتى الحادي والثلاثين من الشهر، في أحد أقوى المهرجانات الرياضية التي تتوجه نحو عشاق ومحبي السيارات ورياضات التحدي.

وحقق نادي ليوا الرياضي، من خلال مهرجان الاتحاد تكاملاً منقطع النظير عبر الخدمات الإلكترونية التي قدمها، من خلال تطبيق النادي لرواد المهرجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات لوجستية في منطقة تل مرعب قدمت كل ما يلبي رغبة الجمهور الذي استمتع بنهاية أسبوع متميزة في قلب الصحراء، حيث توافرت كل الخدمات والإعدادات في منطقة مرعب، سواء من مناطق التخييم في البر أو السوبر ماركت المتكامل، وأيضاً مناطق المبيت وحجز المخيمات الجاهزة بالإضافة للمطاعم الموجودة في منطقة مرعب.

من جهته، ثمن عبد الله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي النجاح الكبير، والذي رافق مهرجان الاتحاد في هذه النسخة والبطولات والأنشطة الرياضية التي قدمتها كوادر النادي في استعراض السيارات، وفي الاستعراض الرملي، وقال: أردنا من خلال مهرجان الاتحاد أن نشارك في احتفالية خاصة في الاحتفالات التي عمت الوطن والأنشطة المتنوعة التي شاهدناها على مدار الأيام الماضية، وجاءت النتائج كما كانت مرجوة من خلال التجمع الكبير والجمهور الغفير الذي كان حاضراً في مرعب الأيام التي أقيم من خلالها المهرجان.

ونوه عبد الله القبيسي للدور المهم الذي يقوم به النادي في منطقة الظفرة بتنظيم البطولات الرياضية والمهرجانات التي تتوجه نحو محبي السيارات وعشاق الاستعراض، لكي يقدم المتعة المرجوة لسكان المنطقة وأيضاً للمغامرين عبر هذه الرياضات.

وأشار إلى التجمع الشبابي الكبير الذي رافق الحدث، كي يعلن وبقوة عن نجاح المهرجان الذي أصبح علامة ثابتة للمنطقة ولمرعب في كل موسم عبر عيد الاتحاد.

وشكر عبد الله القبيسي كل الجهات التي شاركت النادي تحقيق النجاح في إقامة مهرجان الاتحاد، مؤكداً أن التفوق يكون دوماً حليف التعاون والشراكة في كل ما يقدمه النادي من مهرجانات وفعاليات مختلفة.