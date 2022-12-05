«فيرست كلاس» بطل «جوهرة تاج زايد» في أبوظبي



عصام السيد، محمد حسن (أبوظبي)



توج الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، بطل النسخة الثامنة من سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أقيم بمضمار نادي أبوظبي للفروسية، ضمن ختام «النسخة 14» لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وشارك في مراسم التتويج اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية.

ويقام الحدث غير المسبوق برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ويهدف إلى رفع شأن الخيل العربي، الذي أرسى قواعده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وشهد السباق ضيوف المهرجان.



وحلق «فيرست كلاس» لنايف بن سعد بن شريدة الكعبي، بإشراف جون دوميول، وقيادة رونان توماس، بلقب سباق «جوهرة التاج»، لمسافة 2200 متر «للفئة الأولى، البالغة جائزته 5 ملايين درهم، بعد أداء استثنائي توج به جهوده، مسجلاً 2:26:74 دقيقة.

وتوجت الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان، أبطال الشوط الثالث، بحضور نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيس اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، ولارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان.

ونالت الفرس «دارين» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف جان دو روال، وقيادة دين أونيل، جائزة الشوط الثالث للمهرات والأفراس لمسافة 1600 متر على لقب كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، البالغ جائزته 150 ألف درهم، مسجلة 1:44:72 دقيقة.

وتفوق «ساند دوناتو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بجدارة في الشوط السادس على لقب سباق كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان/ اليوم الوطني للخيول المهجنة لمسافة 1600 متر للفئة الثالثة، البالغ جائزته 380 ألف درهم، مسجلاً 1:34:84 دقيقة.

وتوج «اف الوجل» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة بات دوبس، بكأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان/ اليوم الوطني للخيول العربية الأصيلة «للفئة الثالثة»، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته 500 ألف درهم، مسجلاً 1:43:67 دقيقة.



ومنح «اف الراسم» مالكه خالد خليفة النابودة، ومدربه أرنست أورتيل «الثنائية» في الحفل، بقيادة فرناندو جارا، حين فاز بسباق كأس الوثبة المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط السابع لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، البالغ جائزته 100 ألف درهم، مسجلاً 1:45:25 دقيقة.

وانتزع «صني دو لوب» لحمد علي مرشد المرر، وبإشراف نفس المالك، وقيادة باتريك دوبس «هاتريك»، جائزة الافتتاح على لقب سباق مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية لمسافة 2200 متر «تكافؤ»، البالغ جائزته 100 ألف درهم، مسجلاً 2:31:71 دقيقة.

وبفارق 11 طولاً حصدت المهرة «نادية دي لوب» ليحيى راشد المسروري، بإشراف سليمان الغنيمي، وقيادة أنطونيو فريزو، كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية عمر 3 سنوات فقط في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر «شروط»، البالغ جائزته 150 ألف درهم، مسجلة 1:43:58 دقيقة.



زايد بن حمد: يشيد بدعم القيادة الرشيدة



أشاد الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة عامة، والفروسية خاصة، كما أشاد بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحرص سموه على تقديم كل الدعم لتطوير مستوياتهم والوصول إلى منصات التتويج العالمية.

وأكد أن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، من خلال الفعاليات المتنوعة التي تدعم الخيول العربية، وجد الإشادة والتقدير من جميع أنحاء العالم.

وأضاف الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان أن المهرجان جاء استكمالاً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقال: رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتوجيهات سموه بإقامة المهرجان العالمي للخيول العربية، حققت أهدافها، وهذا السباق الذي يجمع العالم، ويعتبر من أغلى سباقات الخيول العربية، أحد الشواهد على ذلك.

وثمن الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وحرص سموها على تقديم كل الدعم لبنات الإمارات في كافة المجالات، ومنها المجال الرياضي عامة، والفروسية خاصة، لذلك كانت سموها حريصة على رعاية بطولة سموها العالمية للسيدات.



5 سيارات جوائز ومسابقة «أجمل زي»



جرى السحب على 5 سيارات خلال الحفل، 4 تم السحب عليها مباشرة للجمهور، فيما تم تخصيص السيارة الخامسة لصاحبة المركز الأول في مسابقة أجمل زي تراثي إماراتي، التي ينظمها الاتحاد النسائي العام، بدعم مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

