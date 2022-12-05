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الرياضي

ليفاندوفسكي.. «الباب المفتوح»!

ليفاندوفسكي.. «الباب المفتوح»!
5 ديسمبر 2022 11:17

 
الدوحة (أ ف ب) 

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أبدى المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثقته بقدراته البدنية التي تخوّله البقاء مع المنتخب، والمشاركة في «مونديال 2026»، لكنه أقر أنه «من الصعب القول الآن»، إذا كان سيواصل مشواره الدولي حتى حينها، وذلك بعد انتهاء مشوار بلاده عند ثمن نهائي «مونديال 2022».
وقال مهاجم برشلونة الإسباني، بعد خسارته ورفاقه أمام فرنسا حاملة اللقب 1-3 في ثمن النهائي، إن «هناك الكثير من الأشياء خارج كرة القدم».
وأضاف ابن الـ34 عاماً: «هل ستبقى المتعة موجودة؟، من الصعب القول الآن، لكني لست خائفاً من الناحيتين البدنية والرياضية، ستحدد أشياء عدة ما إذا كانت كأس العالم الأخيرة لي أم لا؟».
وسجل هداف بايرن ميونيخ الألماني السابق هدفيه الأولين في كأس العالم ضد السعودية 2-صفر في دور المجموعات وفي مباراة فرنسا من ضربة جزاء في الثواني الأخيرة.
وبدا ليفاندوفسكي سعيداً بالتسجيل رغم الهزيمة، وذلك إدراكاً منه بـ «أننا قاتلنا وقدمنا أفضل ما لدينا لكنها لم تكن مباراة سهلة، ربما لو سجلنا الهدف الأول، لكانت مباراة مختلفة، كنا نرغب في البقاء، لكن في النهاية حققنا هدفنا»، وهو تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى منذ 1986.
وأضاف «عندما تلعب ضد أبطال العالم، ضد فرنسا، يكون الأمر صعباً دائماً، كنا نعرف الفارق في المستوى».

مونديال 2022
كأس العالم 2022
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ليفاندوفسكي
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