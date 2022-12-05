شارة دولية ورقم قياسي للإمارات في آسيوية القوة البدنية



دبي (الاتحاد)



تتواصل في نادي دبي لأصحاب الهمم منافسات بطولة آسيا للقوة البدنية، والتي ينظمها الاتحادين الآسيوي للقوة البدنية والإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بمشاركة لاعبي ولاعبات 29 دولة، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ورئيس اللجنة المنظمة محمد عبد الرحيم المري، ورئيس الاتحاد الآسيوي فرشيد سلطاني، وأعضاء الاتحاد أحمد بن ظبوي، وأحمد جوهر، والمهندسة منى الشمسي.

وحققت الإمارات مكاسب عدة في اليومين الأوليين للبطولة، يأتي في مقدمتها منح الاتحاد الدولي للقوة البدنية الشارة الدولية للحكم الإماراتي فيصل الغيص الزعابي، بعد تميزه في كافة الاختبارات، ودوره في تعزيز ثقافة ممارسة رياضة القوة البدنية، وفقاً للقوانين التحكيمية العالمية، بجانب تجديد عضوية فيصل الزعابي في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي.

وفي المنافسات، تمكن ماجد آل رضا من تحطيم الرقم القياسي الآسيوي لوزن تحت 70 كيلوجراماً، برفع وزن 170.5 كجم، محطماً الرقم السابق البالغ 167.5 كجم.

وفي إنجاز آخر، فاز منصور المرزوقي بالميدالية الفضية في البنش بريس لوزن تحت 74.5 كجم، بعد أن رفع 172.5 كجم.