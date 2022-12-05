كارتابيا: أشجع «التانجو» بـ «جنون»!



مراد المصري (دبي)



كشف الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا، لاعب شباب الأهلي، عن أنه يتفاعل ويشجع منتخب بلاده بطريقة جنونية خلال كأس العالم، مع أمنيته أن يُتوج «التانجو» باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

ويرى كارتابيا أن ما مر به المنتخب زاد من الترقب والحماس، خصوصاً بعد الخسارة الأولى أمام السعودية، حيث أصبحت جميع المباريات بمثابة نهائي «ممنوع الخطأ» فيها، وقال: اللاعبون يدركون حجم المسؤولية الملقاة عليهم، وأعتقد أن التعثر في الخطوة الأولى يرفع مستوى التركيز، ويجعل اللاعبين يدركون أن عليهم تحقيق حلم بلد بأكمله يتطلع إلى حصد اللقب.

وقال: مشاهدة المباريات عبر التلفاز يثير الأعصاب، والأجواء تكون ملتهبة، ولكن أستمتع رفقة عائلتي بمشاهدة مباريات الأرجنتين.

وحول الضغوط الملقاة على ليونيل ميسي، من أجل حصد اللقب، قال: هذا قدر اللاعبين الكبار، وسواء تعلق الأمر بميسي أو لاعب آخر، فإن الجميع يأمل منك اللقب، عندما تكون أحد أفضل اللاعبين في العالم، ومع ذلك يجب التعامل مع الموقف بعقلانية، ومتابعة المباريات الواحدة تلو الأخرى، وعدم استباق الأحداث، ولا يمكن الفوز باللقب على الورق فقط، ويجب أن يكون هناك لحظات صعبة وشك وترقب قبل الانتصار، هكذا تكون الرياضة عموماً.

وفيما يتعلق بكونه نشأ كروياً في إسبانيا، قال: صحيح وصلت إلى إسبانيا وعندي 12 عاماً، ولعبت مع العديد من الأندية هناك، إلا أن قلبي بقي دائماً متعلقاً بالأرجنتين، في حال لم يحصد منتخبنا الكأس، أكون متعاطفاً مع إسبانيا، بالنظر إلى العلاقة التي تجمعني بهم على الصعيد الشخصي.

وأكد كارتابيا أنه رغم متابعته لنهائيات كأس العالم، إلا أنه يضع كامل تركيز مع شباب الأهلي، وقال: أمامنا موسم مهم للغاية، حالياً نتصدر الدوري، ونواصل المضي قدماً في بقية المسابقات، ونتطلع إلى الأهداف المنشودة منا، وعلينا أن نلعب كل مباراة بنفس الروح والعزيمة التي ظهرنا عليها في اللقاءات الأخيرة، وندرك أن كل شيء ممكن بالعمل الجاد والالتزام.

وقال: نشكر جماهيرنا على مساندتنا في الفترة الماضية، وكان لها بالغ الأثر فيما حصدناه من نتائج إيجابية، ونريد مواصلة البناء عليها.

يذكر أن كارتابيا «29 عاماً»، من مواليد مدينة روزاريو الأرجنتينية، مسقط رأس ميسي أيضاً، ولعب في أندية إسبانية عدة، منها فالنسيا، وقرطبة وديبورتيفو لاكورونيا.