الجودو يبدأ الإعداد في جورجيا لـ «ماستر القدس»



أبوظبي (الاتحاد)



هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، رئيس وأعضاء الاتحاد الياباني، بمناسبة فوز منتخب بلادهم بلقب بطولة طوكيو 2022.

جاء ذلك في رسالة نقلها ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي، رئيس بعثة منتخبنا خلال البطولة، وحقق خلالها اليابان إنجازاً بل إعجازاً يستحق الإشادة، بحصد 29 ميدالية، منها 12 ذهبية من أصل 14 ميدالية، بجانب 12 فضية، و15 برونزية، باستثناء ذهبيتين، الأولى لكوريا الجنوبية في وزن تحت 60 كجم بفوزها على اليابان، والأخرى لإيطاليا إثر تفوقها في نهائي الوزن الثقيل تحت 100 كجم على اليابان أيضاً، بقرار من الحكام، بعد أن استفادت اليابان من لائحة الاتحاد الدولي للجودو، بالسماح للدولة المضيفة، بمشاركة 4 لاعبين في كل وزن من أوزان البطولة التي تقام على أرضها، بينما تشارك الدول الأخرى بلاعبين فقط..

ما عدا بطولة العالم للجودو التي حددت لائحتها «قاعدة 7+2»، يشارك في بطولات الماستر الكبرى 32 لاعباً من أبرز المصنفين في ترتيب الاتحاد الدولي، من دون النظر إلى عدد اللاعبين من الدول المشاركة.

وثمن ابن ثعلوب المشاركة الإيجابية لمنتخبنا في بطولة طوكيو للجودو، والنقاط التي حصدها في مشوار الإعداد لأولمبياد باريس 2024.

وذكر رئيس الاتحاد أن المنتخب الأول يبدأ اليوم معسكر جورجيا، استعداداً للمشاركة في بطولة الماستر الكبرى بمدينة القدس من 20 إلي22 ديسمبر الحالي، بمشاركة أبرز اللاعبين المصنفين، بعد أن بلغ العدد 47 دولة حتى الآن، في مقدمتها منتخب الإمارات الذي يتكون من 3 لاعبين حسب تصنيفهم، وهم باشا «وزن تحت 81 كجم»، وأرام «وزن تحت 90 كجم»، وظفار «وزن تحت 100 كجم».