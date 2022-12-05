«الأسود» يخشون «الديوك»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يتفق كثير من المراقبين على أن فرنسا «حامل اللقب» وإنجلترا، من أقوى منتخبات «مونديال 2022»، إن لم يكونا الأفضل على الإطلاق، بفضل امتلاكهما لذخيرة من اللاعبين الموهوبين، فضلاً عن «دكة بدلاء» ذاخرة بالنجوم القادرين على صنع الفارق في أي لحظة.

وتزايدت التنبؤات والتوقعات التي تشير إلى أن «النسخة 22» من كأس العالم، ستكون من نصيب الفائز في المواجهة بينهما يوم السبت المقبل في الدور«ربع النهائي»، مع كامل الاحترام والتقدير لباقي المنتخبات الكبيرة.

تأهل منتخب فرنسا إلى دور الثمانية، بعد تغلبه على بولندا 3-1 في دور الـ 16، بينما تأهل منتخب إنجلترا، بعد فوزه على «أسود التيرانجا» السنغاليين 3-صفر، وتنتظر المنتخبين مواجهة نارية في ثمن النهائي بعد أيام.

شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت» كتبت تقول إن الإنجليز يدركون تماماً أهمية وخطورة المواجهة التي تعتبر نهائياً مبكراً، ويعملون «ألف حساب» للنجم الفرنسي الشاب كيليان مبابى هداف البطولة حتى الآن برصيد 5 أهداف، والذي أعلن عن نفسه بقوة من أول مباراة في البطولة.

وأضافت الشبكة: اللاعب وُلد ليكون نجماً في كأس العالم، ألم يكن كذلك في «مونديال روسيا»، عندما قاد «الديوك» وقتها إلى الفوز بالبطولة ؟!.

وقال: «فتى بوندي المدلل» يواصل إبهار العالم كله بأدائه الرائع، حيث سجل هدفين جميلين في مرمى بولندا في دور الـ16 للبطولة، وصنع هدفاً آخر لزميله أوليفييه جيرو، بعد أن كان سجل 3 أهداف أخرى في دور المجموعات.

وينظر المراقبون ومحللو المباريات والكثير من عشاق الكرة إلى مبابى، على إنه أفضل لاعب فعلاً في البطولة حتى الآن، وحتى لاعبي المنتخبات الأخرى ينظرون إليه نفس النظرة، وأقربهم نجوم إنجلترا المنافس القادم لـ «الديوك» ومديرهم الفني جاريث ساوثجيت الذي يواجه مهمة ثقيلة، على حد قول الشبكة، لإيقاف خطورة مبابى، وقالت إن أمامه أيام لكي ينجح في ذلك.

وعندما سألت الشبكة ساوثجيت عن مبابى، قال إنه لاعب من طراز عالمي، وأثبت ذلك في البطولة، مثلما أثبته من قبل في بطولات أخرى.

وأضاف: هناك أيضاً جيرو مكمن خطورة، فضلاً عن كتيبة من الموهوبين في مختلف الخطوط، وستكون مباراتنا معهم اختباراً حقيقياً لقدراتنا وإمكانياتنا، وهذا ما ننتظره بلهفة وشغف.

واعترف فيل فودين أحد نجوم المنتخب الإنجليزي ومانشستر سيتي، عندما سئل عن رأيه في «الديك الفرنسي»، وقال: إنه أفضل لاعب في البطولة حالياً، وسنواجه مباراة صعبة مع «الديوك»، وهذا تحدٍ كبير لنا، ونحن قادرون على أن نفعلها. أما جودي بلينجهام نجم وسط «الأسود الثلاثة» وبروسيا دورتموند الألماني، أبدى تخوفه من صاحب القميص رقم 10 الفرنسي، معترفاً بأن مبابى في حالة بدنية وفنية ممتازة منذ بداية البطولة.

وقال: إنه أفضل لاعب في العالم حالياً، ومعه لاعبان أو ثلاثة آخرون.

وأضاف: منتخب فرنسا يملك العديد من المواهب، ونحن متشوقون لمواجهته، وأعتقد إنها ستكون مباراة كبيرة، ونريد أن نقيس قدراتنا أمام مثل هذه الفرق.

وقال هاري كين هداف مونديال روسيا 2018،: مواجهة فرنسا تحدي ننتظره بمنتهى الحماس، وعلينا أن نكون في قمة تركيزنا، لأنه ستكون مباراة صعبة فعلاً، فهم أبطال العالم المتوجين، إنها معركة كبرى نأمل أن نكون جاهزين لها.