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حمدان بن محمد: لا مكان مثل الإمارات.. أهلاً بالأندية والمنتخبات

حمدان بن محمد: لا مكان مثل الإمارات.. أهلاً بالأندية والمنتخبات
5 ديسمبر 2022 01:39

دبي (الاتحاد)

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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكد فيها أنه لا يوجد مكان يشبه إمارة دبي ودولة الإمارات من ناحية استضافة نجوم الرياضة والأندية والمنتخبات، وقال سموه: «قرأت تقريراً أصدرته مجلة «ذا أثليتك» الأميركية بشهادة نجوم العالم.. نعم لا مكان مثل دبي.. لا مكان مثل الإمارات وأهلاً بكل النجوم والأندية والمنتخبات الرياضية التي تختار بلادنا وجهة دائمة لها».
كانت مجلة ذا أثليتك قد نشرت تقريراً عن أسباب اختيار الإمارات لمعسكرات الأندية الأوروبية، خاصة في دبي وأبوظبي، خلال فترة كأس العالم 2022، وعنونت: «لماذا تتدفق الأندية واللاعبين للتدريب في الإمارات؟» ثم أجابت عن السؤال، حيث أكدت المجلة أنه في مقدمة الأسباب التجهيزات العالية لاستضافة الأندية، وتوفير الملاعب والمعدات والفنادق المجهزة بكل ما تحتاجه الأندية في معسكراتها، وهو ما يجعلها مميزة عن أي مكان في العالم، وهو التقرير الذي كانت له ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتحدث التقرير عن تجربة نادي ليستر سيتي في معسكر أبوظبي بشهادة مدربه براندن رودجرز واللاعبين، وأيضاً قدوم الفرق الأوروبية للمشاركة في كأس سوبر دبي.

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