الإخفاق يؤجل حفل «الألفية»

فرانكفورت (د ب أ)

بعدما كان منتظراً ومخططاً أن يحظى منتخب ألمانيا باحتفالية كبيرة وتاريخية بمباراته الدولية رقم 1000 من خلال كأس العالم 2022، جاء الإخفاق في البطولة ليضع الاحتفالية في مأزق حقيقي.

وخاضت ألمانيا حتى الآن 997 مباراة دولية، وكان من المتوقع أن تكون مباراتها رقم 1000 في نصف نهائي مونديال قطر، إلا أن الفريق ودع البطولة من الدور الأول لتصبح المباراة المرجحة لهذه الاحتفالية هي إحدى المباريات الودية في «منتصف 2023»، ما قد يفقد الاحتفالية كثيراً من بريقها.

وفيما يعمل الاتحاد الألماني على دراسة أسباب الإخفاق في مونديال 2022، يحتاج إلى التفكير في الاحتفالية.

ولم يتحدد حتى الآن موعد أو مكان أو الطرف الثاني للمباراة، التي يحتفل فيها المنتخب الألماني بهذه الاحتفالية، ولكنه من المنتظر الآن أن تقام في يونيو 2023.

ويخوض المنتخب الألماني في مارس المقبل أول مباراتين استعداداً لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، التي تستضيفها ألمانيا.

وترفع المباراتان بهذا رصيد ألمانيا إلى 999 مباراة دولية، علماً بأن المباريات الـ997 التي خاضها الفريق حتى الآن شهدت 576 انتصاراً و207 تعادلات و213 هزيمة.