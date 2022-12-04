الاتحاد النسائي ورياضة المرأة.. «نحن نهتم بكم»

أبوظبي (وام)

نظم الاتحاد النسائي العام واتحاد رياضة المرأة بالتعاون مع مدينة الشيخ خليفة الطبية، فعالية «اليوم المفتوح للاستشارات الصحية والرياضية»، بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، ضمن حملة «نحن نهتم بكم»، لتعزيز ثقافة أسلوب الحياة الصحي لدى أفراد المجتمع، وذلك تناغماً مع الجهود التي تبذلها الدولة من أجل صحة وسلامة الجميع وتوفير بيئة صحية سليمة تدعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

وتضمن الحدث عدداً من الفعاليات الرياضية تحت إشراف متخصصين، لتعزيز التوعية بأهمية ممارسة النشاط البدني، لتكون نمط الحياة اليومية للمجتمع بصفة عامة والمجتمع النسائي بصفة خاصة، كما تم تقديم استشارات طبية ونفسية، بالإضافة إلى استشارات متخصصي العلاج الطبيعي، واستشارات التغذية الصحية، وغيرها في الجانب الرياضي.

وتأتي هذه الفعالية التي تقام في إطار مبادرة «وقايتي أولوية»، ضمن سلسة من الجلسات التوعوية التي يقدمها الاتحاد النسائي العام من منطلق حرصه على إطلاق مبادرات وحملات توعية في المحور الصحي، وتقديم الاستشارات الصحية والنفسية اللازمة للمرأة.

وأكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد رياضة المرأة، أن الاتحاد النسائي العام بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، يسعى لدعم جهود دولة الإمارات في القطاعي الصحي والرياضي، لافتة إلى أن تنظيم برنامج اليوم المفتوح للاستشارات الصحية والرياضية جاء ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى السيدات بأهمية إجراء الفحوصات الدورية ومتابعة حالتها الصحية والنفسية، إلى جانب تعزيز التوعية بضرورة ممارسة النشاط البدني، في إطار تعاون الاتحاد النسائي العام الحثيث مع شركائها الاستراتيجيين.

وأشارت إلى أن الجانب الصحي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجانب الرياضي، لما للرياضة من أهمية بالغة في تعزيز صحة الإنسان ووقايته من الكثير من الأمراض، لذلك عمدنا في اتحاد رياضة المرأة على دعم المبادرات المجتمعية، لتعزيز الثقافة الرياضية لدى جميع النساء من مختلف الفئات، وجعلها عنصراً أساسياً في حياتهن اليومية.

بدورها أكدت فاطمة العلي، عضو الاتحاد «أن اتحاد رياضة المرأة يسعى لتشجيع النساء على ممارسة الأنشطة البدنية لتكون أسلوب حياة مستدامة في سبيل الحفاظ على صحتهن ومهاراتهن الذهنية والجسدية، والتي تنعكس إيجاباً على حياتهن العملية لخدمة أنفسهن والوصول بالمجتمع إلى أعلى معايير الرفاهية والحياة الكريمة، إلى جانب دور المرأة المحوري في بناء جيل رياضي قادر على رفد القطاع الرياضي بعدد كبير من المواهب الشابة لصنع مستقبل أفضل لمسيرة التنمية المستدامة في القطاع».

وقالت: «يولي الاتحاد الرياضة المجتمعية حيزاً كبيراً من اهتمامه، تماشياً مع استراتيجية القطاع الرياضي 2032 الرامية إلى تنمية الرياضة المجتمعية، لما لها من تأثير في خلق أجواء من الألفة بين المشاركين، ما يرسخ روح التعاون الرياضي التي نتطلع إلى تحقيقها، فضلاً عن تعزيز التماسك المجتمعي وجعل السعادة والإيجابية أسلوب حياة».

وتماشياً مع يوم سلامة الطفل، تواجد بالفعالية فريق متخصص من قسم الأطفال لتعليم الأمهات كيفية الإسعافات الأولية، انطلاقاً من حرص الاتحاد النسائي العام على تنفيذ المبادرات المجتمعية الرامية إلى نشر التوعية والتثقيف الصحي لدى الجميع.