الشارقة تستعد لاستضافة «عربية الدراجات»

الشارقة (الاتحاد)

عقدت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للدراجات التي تستضيفها الشارقة من 17 إلى 27 ديسمبر اجتماعها الأول، للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بالبطولة التي تقام في فئات الطريق، والدراجات الجبلية، وذوي الإعاقة، وذلك للرجال والإناثو إضافة إلى فئات الشباب والشابات بمشاركة 15 دولة عربية.

حضر الاجتماع منصور بوعصيبة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس اتحاد الدراجات، وأعضاء اللجنة ياسر الدوخي مدير البطولة، وخالد محمد رئيس لجنة العلاقات العامة، ومحمد القبيسي رئيس اللجنة الفنية، ونايف جكه رئيس لجنة الحكام، وغانم السعدي رئيس لجنة الخدمات المساندة، والرائد حسن الحوسني رئيس اللجنة الأمنية، وأحمد المطيوعي رئيس لجنة الإعلام والتسويق.

وحرص منصور بوعصيبة، في بداية الاجتماع، على معرفة كل الأمور التنظيمية المتعلقة باستقبال الوفود والأمور التنظيمية الخاصة بالمراحل المختلفة للسباق، للنسخة الثانية من البطولة العربية المجمعة.