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راشد الملا يحرز لقب الحركات الاستعراضية

راشد الملا يحرز لقب الحركات الاستعراضية
5 ديسمبر 2022 01:39

أبوظبي (وام)

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أنهى نادي أبوظبي للرياضات البحرية، موسم سباقات الدراجات المائية على كاسر الأمواج في أبوظبي، بإقامة الجولة الرابعة والختامية من «بطولة الإمارات للدراجات المائية»، وتضمنت الجولة 11 فئة من السباقات، وسط مشاركات واسعة من مختلف الجنسيات، وأكثر من 60 دراجة في مختلف فئات البطولة.
وحقق الكويتي يوسف عبد الرزاق المركز الأول في فئة جالس محترفين وهي أقوى فئات البطولة، وجاء مواطنه راشد الدواس ثانياً، ثم لاعبنا راشد الطاير ثالثاً.
وفي فئة واقف محترفين، حقق الفرنسي مورين رافاييل سيدني المركز الأول، وجاء بطلا الإمارات سلمان العوضي وسلطان الحمادي في المركزين الثاني والثالث. وفي فئة جالس جي بي 2، حقق سلمان العوضي المركز الأول وثاني تتويج له، وحل لاعبنا عامر حوير أيضاً في المركز الثاني ثم الكويتي يوسف الجرسي ثالثاً.
وشهدت منافسات الناشئين، والتي انقسمت إلى 3 فئات إقبالاً كبيراً من الأجيال الناشئة والصغار للمشاركة، حيث حل بالمركز الأول لفئة 3.1 لاعبنا حمد طاهر، وحل الكويتي يوسف رمضان ثانياً، وتلاه كير إيفانوف. وفي فئة 3.2، احتكر لاعبونا علي عيسى آل علي وعمر الحمادي وسيف راشد عيد المراكز الـ 3 الأولى على الترتيب.
وفي فئة 3.3، أحرز لاعبانا راشد سالط طاهر وسعود محمد العوضي المركزين الأول والثاني، وجاء الكويتي فارس رمضان ثالثاً. وفي فئة المخضرمين، كانت المراكز الـ 3 الأولى على الترتيب من نصيب محمد ميزر المري وسعود النعيمي والبريطاني توماس بيتر.
وفي فئة جي بي 4 سبارك، فاز لاعبنا أحمد الطاير بالمركز الأول، وتلاه البحريني أحمد حمد الحرمي وأحمد الخضري في المركزين الثاني والثالث على الترتيب. واحتكر لاعبونا المراكز الـ 3 الأولى لفئة جالس جي بي 3 عبر خليفة إبراهيم المرزوقي وجمال الجناحي وعبد الله عبد الرحمن الحمادي.
كما فاز لاعبانا سعيد العوضي وحمد عيسى الحمادي بالمركزين الأول في فئة سكي جي بي 2، وجاء الأميركي ريفر كلوي لي ثالثاً.
واختتمت المنافسات مع فئة الحركات الاستعراضية التي حقق فيها بطلنا راشد الملا لقب الاستعراض الأفضل، وحل المغربي ياسين فضلي ثانياً.
ووجه سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشكر للشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، على دعمه الكامل لإنجاح هذه المنافسات وتطويرها،
وأكد ناصر الظاهري، مشرف عام السباق، أن جميع المتسابقين حققوا نجاحاً باهراً في الالتزام بالقوانين واللوائح، ورسموا صورة إيجابية للمنافسة فيما بينهم، رغم صعوبة المنافسات وتعدد الفئات.

راشد الملا
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
الدراجات المائية
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