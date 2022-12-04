غنتوت يتوج بكأس «عيد الاتحاد للبولو»

دبي (الاتحاد)

توج فريق غنتوت بكأس عيد الاتحاد للبولو بفوزه في المباراة النهائية على فريق بن دري بفارق هدف 7-6، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية وسط حضور كبير من محبي وعشاق اللعبة ليصبح فوز غنتوت مسك ختام مهرجان عيد الاتحاد الذي شاركت فيه 5 فرق هي غنتوت وبن دري والحبتور ومهرة وانكورا.

وتحول اليوم الختامي إلى مهرجان رياضي للبولو، حيث أقيمت 3 مباريات الأولى بين براعم الأكاديمية وهو تقليد سنوي للأكاديمية، والثانية جمعت بين انكورا بقيادة ريان العجاجي ومهرة بقيادة طارق الحبتور على كأس الترضية، والثالثة هي مباراة الكأس بين غنتوت بقيادة ناصر الشامسي وبن دري بقيادة محمد بن دري.

وعقب المباراة النهائية، قام مارتن جيه بيدرسون الرئيس التنفيذي لسلطة المنطقة الحرة الدولية «ايفزا» الراعي الرسمي لنشاط الحبتور للبولو بتتويج الفرق الفائزة وأصحاب الألقاب حيث نال فريق غنتوت الكأس ونال فريق انكورا كأس الترضية بعد فوزه على فريق مهرة بنتيجة 6-5 ونال ناصر الشامسي جائزة أفضل لاعب بينما استحق الخيل «فاسيليد»الذي يمتطيه ديليا نجم غنتوت جائزة أفضل خيل.

وأكد محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو على أهمية هذه الكأس السنوية التي يعتز بها كل مقيم على أرض الدولة موجهاً التهنئة إلى القيادة الرشيدة بهذه المناسبة الغالية.

ووجه الحبتور التهنئة إلى فريق غنتوت لاحتفاظه بالكأس الغالية، مشيداً بأداء الفريقين في المباراة الختامية، موجهاً الشكر إلى الفرق الخمسة المشاركة التي شاركت في الحدث.