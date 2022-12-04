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الرياضي

غنتوت يكشف تفاصيل «دولية الإمارات للبولو»

غنتوت يكشف تفاصيل «دولية الإمارات للبولو»
5 ديسمبر 2022 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

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يعقد نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، اليوم الاثنين، مؤتمراً صحفياً للكشف عن تفاصيل بطولة الإمارات الدولية للبولو في نسختها الـ22 التي تقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بفندق جنة برج السراب أبوظبي، وتأتي إقامة الحدث السنوي الذي يقام خلال الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر الجاري بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وبالتنسيق مع اتحاد البولو تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ51.
وأكد خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة السنوية أن اللجنة قطعت شوطاً بعيداً في الإعداد لانطلاقة البطولة الدولية في ثوبها الجديد وذلك بناء على توجيهات سمو رئيس النادي بهدف إخراجها في ثوب أنيق يتناسب وقيمتها الفنية تزامناً مع هذه المناسبة الاحتفالية الخالدة التي يعيشها شعب الإمارات والمقيمون، ورصدت إدارة النادي لها الجوائز المادية والعينية والتذكارية القيمة للفرق المشاركة والجمهور.

غنتوت
البولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
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