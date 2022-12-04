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الرياضي

60 لاعباً في الجولة السادسة لبطولة الشراع الحديث بالشارقة

60 لاعباً في الجولة السادسة لبطولة الشراع الحديث بالشارقة
5 ديسمبر 2022 01:39

الشارقة (الاتحاد)

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أُسدل الستار على الجولة الختامية من بطولة  الإمارات للشراع الحديث التي نظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع اتحاد الشراع والتجديف الحديث في شاطئ الشارقة على مدار يومين، بمشاركة 5 أندية مثّلها 60 لاعباً ولاعبة.
وتابع المنافسات الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، وأشاد بالمستوى الفني للمشاركين والمنظمين على الجهود المبذولة في إخراج الجولة السادسة بأرقى صورها.
وأسفرت نتائج الجولة في صنف الأوبتيميست أقل من 12 سنة عن فوز سيزو سيلو من نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني سيمون هيروستوف من نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وحل مروان المرزوقي من نادي أبوظبي للرياضات البحرية في المركز الثالث.
وفي صنف الأوبتيميست بنات، حققت اللاعبة ستيلى سيلو من الشارقة البحري المركز الأول، وجاءت ثانياً كاميليا القبايسي من أبوظبي للرياضات البحرية، وثالثاً مديا النيادي من  أبوظبي للرياضات البحرية.
أما في صنف الأوبتيميست مفتوح، حقق المركز الأول سيف الزعابي من أبوظبي للرياضات البحرية، والمركز الثاني سيزو سيلو من الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وكان المركز الثالث من نصيب سيمون هيرستوف من أبوظبي للرياضات البحرية.
وفي صنف الليزر مفتوح ILCA 4 تمكن  أبوظبي للرياضات البحرية من تحقيق المراكز الثلاثة الأولى، حيث حقق محمد الزعابي المركز الأول، وجاء عبد الله المرزوقي في المركز الثاني، وماجد المرزوقي في المركز الثالث.
وفي صنف الليزر ILCA 4 بنات حققت  نادين تيرجونيس من زوارق شاطئ دبي المركز الأول، وجاءت في المركز الثاني مروى الحمادي من أبوظبي للرياضات البحرية، وفي المركز الثالث اليازية المنصوري من أبوظبي للرياضات البحرية.
وفي صنف الليزر ILCA 6 جاء في المركز الأول سلطان العويسي من الحمرية، وفي المركز الثاني محمد إسماعيل من فريق المرفأ، وفي المركز الثالث ليوني بونابارت من زوارق شاطئ دبي.
وفي آخر صنف الليزر ILCA 7 حقق  عادل خالد المركز الأول، وجاء في المركز الثاني مانوليس تريجونيس من زوارق شاطئ دبي، وفي المركز الثالث محمد شحلاما من الحمرية.

بطولة الإمارات للشراع
نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية
الشارقة
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