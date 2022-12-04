«فتيات الشارقة» ينظم 3 بطولات شطرنجية دولية

رضا سليم (دبي)

كشف نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، عن تنظيم بطولات كأس الشارقة الدولية للسيدات في نسختها الـ12، وكأس الأسرة العربية، وكأس الشارقة الدولية للناشئين في نسختها الثانية، من 8 إلى 17 ديسمبر الجاري بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة، تتقدمهنّ المصنفات الثلاث الأوليات في بطولة السيدات كل من البوسنية إيلينا بوريتش والسلوفينية بيترا كيجار والأميركية فكتوريا ني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بفندق سنترو الشارقة، وتحدث خلاله الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، ونبيل عاشور، مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير بمجلس الشارقة الرياضي، ونجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ومحمد عبدالله، المدير الفني باتحاد الإمارات للشطرنج، وعبدالله المازمي، مدير الموقع الإلكتروني للبطولة، رئيس لجنة الحكام.

وأثنى الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا على الدور الريادي الذي يلعبه نادي الشطرنج والفتيات بالشارقة في التعزيز والارتقاء برياضة المرأة والجهود التي يبذلها في تطوير لعبة الشطرنج على الصعيدين المحلي والعربي، وتنظيم العديد من البطولات والمبادرات الشطرنجية.