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«الجودو» يرفع حصيلته من النقاط في «جراند سلام» طوكيو

«الجودو» يرفع حصيلته من النقاط في «جراند سلام» طوكيو
5 ديسمبر 2022 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتم منتخبنا الأول للجودو مشاركته في بطولة طوكيو جراند سلام للجودو لعام 2022، والتي أسهمت في زيادة رصيد منتخبنا من نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024 القادم، على ضوء مشاركته في مختلف الأوزان على مستوى الجنسين.
ونجح جورام في تحقيق الفوز في افتتاح مباريات الدور التمهيدي لوزن تحت 66 كجم، بفوزه المستحق على السعودي عبدالله الجيزاني، ليقابل بطل منغوليا باسخو يوندون في المرحلة الثانية للوزن ذاته الذي يضم 33 لاعباً من مختلف دول العالم، من بينهم 4 لاعبين من أبرز المصنفين في اليابان، وخسر جورام في الدور الثاني من بطل منغوليا.
وضمن منافسات دور الـ 16 لوزن تحت 100 كجم، خسر ظفار أمام الألماني الشاب جورج اولدسوري بقرار من الحكام، رغم تظلمه للقرار الذي لم يكن منصفاً لاحتساب نقطة الفوز لخصمه، كما تأكد لاحقاً بتدخل «الفار»، ما أفقد المنتخب فرصة الفوز بميدالية، كما خسر وارام في وزن تحت 90 كجم أمام بطل ألمانيا والمصنف الأول تريبيل إدوارد بعد مباراة ممتعة من اللاعبين، وشهد اليوم الختامي سيطرة منتخب اليابان بطل العالم للجودو حالياً، والذي واصل صدارته للبطولة وفوزه بلقبها بلا منازع.

منتخب الجودو
جراند سلام للجودو
باريس
طوكيو
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