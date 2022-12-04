«الديوك» إلى ربع نهائي «المونديال»

الدوحة (د ب أ)

بلغ المنتخب الفرنسي دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره البولندي 3 -1، ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة المقامة حالياً في قطر، وسجل أوليفيه جيرو هدف المباراة الأول للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 44، قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 73 وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، سجل مبابي الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الفرنسي، فيما سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف بولندا الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وحفر المهاجم أوليفييه جيرو اسمه بأحرف من نور في تاريخ كرة القدم الفرنسية، بعدما أصبح الهداف التاريخي لمنتخب «الديوك» بتسجيله هدفاً في شباك بولندا، وعادل جيرو مهاجم ميلان الإيطالي الرقم القياسي للأسطورة تييري هنري بتسجيله الهدف رقم 51 في مسيرته الدولية، بعد أن هز شباك أستراليا مرتين خلال الفوز الساحق لبلاده 4-1 في مباراته الأولى بمونديال قطر، ونجح جيرو في هز شباك بولندا، مستغلاً تمريرة كيليان مبابي، ليصبح الهداف التاريخي لفرنسا برصيد 52 هدفاً.

وأصبح مبابي أول لاعب يسجل تسعة أهداف في كأس العالم قبل أن يبلغ عامه 24، ووصل الآن إلى نفس رصيد ليونيل ميسي قائد الأرجنتين البالغ عمره 35 عاماً.