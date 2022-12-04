قائمة الهدافين التاريخيين لـ «الديوك»



رضا سليم (دبي)



أصبح أوليفيه جيرو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 52 هدفاً، ويفض الاشتباك مع تييري هنري «51 هدفاً»، بعدما سجل الهدف الأول في مرمى بولندا ضمن دور الـ 16 لـ «مونديال 2022»، بملعب الثمامة.

وتضم قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب فرنسا، جيرو برصيد 52 هدفاً في 117 مباراة، والوصيف تييري هنري صاحب الـ51 هدفاً خلال 123 مباراة، وجريزمان الثالث برصيد 42 هدفاً، والرابع ميشيل بلاتيني 41 هدفاً، والخامس كريم بنزيمة 37 هدفاً، والسادس تريزيجيه وله 34 هدفاً، ومبابي 33 هدفاً، بعدما تخطى زين الدين زيدان الذي كان متساوياً معه، قبل أن يسجل مبابي هدفين في مرمى بولندا.

كان جيرو قد نجح في مونديال 2022 في تحطيم الرقم، بعدما كان متأخرا عن هنري بهدفين، قبل أن يتألق في المباراة الافتتاحية ضد أستراليا، والتي فاز فيها فرنسا 4-1، حيث سجل هدفين، عادل بهما رقم هنري.