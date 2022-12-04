الجزيرة والإمارات إلى دور الـ 16 في «البطولة الأغلى»



معتصم عبدالله (دبي)



تأهل الجزيرة والإمارات إلى دور الـ 16 للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» لموسم 2022 - 2023، بتخطي «فخر أبوظبي» عقبة مضيفه دبا الحصن 3-2، فيما تغلب «الصقور» على ضيفه الرمس بخماسية في انطلاق مباريات الدور الأول «الـ 32».

ويحل «فخر أبوظبي» في الدور «ثمن النهائي» ضيفاً على المتأهل من مواجهة فرسان هسبانيا وجلف أف سي المقررة الثلاثاء، فيما يستقبل «الصقور» على ملعبه في رأس الخيمة المتأهل من قمة شباب الأهلي والوحدة المقررة بدورها مساء الأربعاء على «استاد راشد».

وتشهد النسخة الحالية للبطولة الأغلى، مشاركة استثنائية لأندية دوري الدرجة الأولى في الدور الأول الذي يقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في الطريق إلى دور الـ 16، وتقام المواجهات الـ 15 في دور الـ 32 على مدار 5 أيام، في الوقت الذي ضمن فيه الشارقة حامل لقب النسخة الأخيرة لموسم 2021 - 2022، التأهل المباشر إلى ثمن النهائي.

وأنهى الجزيرة الشوط الأول أمام مضيفه دبا الحصن بـ «ثنائية»، بعدما افتتح علي مبخوت التسجيل في الدقيقة 3 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف عمر تراوري الهدف الثاني في الدقيقة 13، وقلص البرازيلي باولو هنريقو الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 57، وعاد الجزيرة ليوسع الفارق بهدف المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 70، قبل أن يحرز البرازيلي باولو هنريقو الهدف الثاني لدبا الحصن في الدقيقة 82.

وعلى ملعب الإمارات، لم يجد «الصقور» صعوبة كبيرة في تخطي عقبة الرمس في «الديربي» الذي شهد تألقاً لافتاً للبرازيلي دياجو دا سيلفا قائد «الصقور» بتسجيله أربعة أهداف «سوبر هاتريك»، من بينها ثلاثية في الشوط الأول في الدقائق 15، 33، 44، ليضيف الهدف الخامس من رأسية في الدقيقة 89، فيما سجل مواطنه واندرسون كوستا الهدف الرابع في الدقيقة 54، بعدما تابع كرة مبعدة من الحارس عبدالله المرزوقي ليسكنها الشباك بتسديدة مباشرة.

النتائج

الإمارات - الرمس 5-0

دبا الحصن - الجزيرة 2-3