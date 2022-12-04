«أميركان ماسل تيم» بطل العالم للسبارتن في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



شهدت بطولة العالم للسبارتن أبوظبي 2022 تتويج كريس روجلوسكي، ورايلان شاديج، وفيجاي جونز، بجائزة سباق 3 كم للفرق، بعد منافسات متميزة على المضمار الجديد لسباق الحواجز في صحراء الوثبة، وسط حضور جماهيري كبير.

وشارك في السباق الذي يقام في صحراء الوثبة 21 فريقاً من نخبة الرياضيين الدوليين يمثلون 20 دولة، حيث تنافسوا للفوز والحصول على جائزة 10 آلاف دولار، في حين شهدت منافسات سباق سبرينت لمسافة 5 كم وسوبر لمسافة 10 كم، وكيدز أوبن من فئات 1 كم و2 كم و3 كم، مشاركة ناشئين من مختلف الأعمار والمستويات في البطولة التي أقيمت في عطلة عيد الاتحاد.

ونظم مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتن، العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز، البطولة 3 و 4 ديسمبر، وهي المرة الثانية التي تقام فيها خارج أميركا بمشاركة أكثر من 5000 رياضي، من أكثر من 80 دولة، حيث قدمت الفعالية الرياضية المتميزة الفرصة للرياضيين والهواة لاختبار قدراتهم الجسدية والعقلية خلال عدد من التحديات الصعبة.

وفاز الفريق الأميركي «أميركان ماسل تيم» الذي ضم كريس روجلوسكي وريان شاديج وفيجاي بسباق التتابع لمشافة 3 كم، بعد تسجيلهم الرقم القياسي الأسرع في اليوم بزمن 19 دقيقة، و5 ثوان، متفوقين على الفريق الأوروبي الذي ضم سيرجي بيرلين، وفاليري شيبروكوف وأليسا بيتروفا بزمن 19 دقيقة و 86 ثانية.

وقال فيجاي جونز: شاركت في بطولة العالم الفردية، أما اليوم فكانت مشاركتي ضمن فريق من الأبطال، حيث تمكنا من الفوز، لم أتمكن من التدرب على النحو الأمثل، خلال الشهرين الماضيين بسبب بعض المشاكل الصحية، إلا أن فريقنا تحلى بالإصرار والعزيمة لتحقيق النتيجة الطيبة، و فزت بلقبين عالميين هذا العام، أحدهما فردي والآخر ضمن فريق، ولكنها رحلتي الأولى على الإطلاق للمشاركة في بطولة خارج أميركا، وأبوظبي مدينة رائعة مليئة بالحياة، وأتطلع إلى المشاركة في المزيد من السباقات.

من جانبها، قالت كريس روجلوسكي: الإنجاز بفضل جهود الفريق الاستثنائية، وبطولة السبارتن في أبوظبي إحدى أفضل التجارب التي مررت بها على الإطلاق رغم أنها زيارتي الأولى إلى هذه المدينة المذهلة.

ووفرت قرية سبارتن للمشاركين والزوار العديد من الخيارات والأنشطة المميزة في موقع الفعالية، إلى جانب مجموعة من عربات الطعام، كما أتاحت الشراكة مع ماي زون، العلامة المتخصصة بتقنيات اللياقة البدنية، الفرصة للمشاركين لمراقبة معدل ضربات القلب باستمرار.

وقال سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: يسرنا مع انتهاء فعاليات بطولة العالم للسبارتن أبوظبي 2022، أن نشاهد هذا العدد الكبير من الحضور والمشاركين في نسخة هذا العام التي تُقام في صحراء الوثبة، وتبرز أهمية هذه شراكتنا مع سبارتن، انطلاقاً من أهمية سبارتن بصفتها العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز، وجهود مجلس أبوظبي الرياضي في مواصلة تشجيع عموم فئات المجتمع على اتباع أسلوب حياة صحي وأكثر نشاطاً، وتعكس استضافة أبوظبي للبطولة مكانتها الراسخة كوجهة رائدة في تنظيم أهم الأحداث على مستوى العالم، وتسلط الضوء على العروض المتنوعة التي توفرها للمقيمين والزوار.

وأضاف جو دي سينا مؤسس سبارتن: من دواعي سرورنا أن نتواجد هذا العام في أبوظبي، وأرغب باسم العاملين في سبارتن أن أتوجه بالشكر إلى جميع الحاضرين من الجمهور والمشاركين، ومن الرائع دائماً مشاهدة العديد من الأشخاص يجتمعون ويشاركون في الفعاليات، ولا سيما في مثل هذا الموقع المذهل، وتهانينا لكل المتنافسين على مشاركتهم لنا في بطولتنا المتميزة.