المدرب الوطني.. سر الإنجاز!



سلطان آل علي (دبي)



انتهت مرحلة دور المجموعات من كأس العالم 2022، بإثارة كبيرة ومشتعلة حتى اللحظات الأخيرة، قاتل فيها اللاعبون وخطّط المدربون، وتأهل 16 منتخباً إلى الدور التالي، ومع ذلك هل هناك عامل مشترك بين المنتخبات المتأهلة، إنه المدرب الوطني.

من أصل 16 منتخباً تأهل إلى الدور القادم، هناك 15 منتخباً بمدرب وطني في القيادة الفنية!، ليونيل سكالوني مع الأرجنتين، وفرناندو سانتوس «البرتغال»، ولويس فان جال «هولندا»، ولويس إنريكي «إسبانيا»، وديديه ديشامب «فرنسا»، وجاريث ساوثجيت «إنجلترا»، وجريج برهالتر «أميركا»، وتشيسلاف ميتشنيويتش «بولندا»، وأليو سيسيه «السنغال»، ومورات ياكين «سويسرا»، وتيتي «البرازيل»، وهاجيمي مورياسو «اليابان»، وجراهام أرنولد «أستراليا»، وزلاتكو داليتش «كرواتيا» والمدرب العربي الوحيد والمغربي وليد الركراكي.

في حين أنّ المنتخب المتأهل الوحيد بمدرب غير وطني، هو كوريا الجنوبية بقيادة البرتغالي باولو بينتو.

والجدير بالذكر أن كل أبطال كأس العالم عبر التاريخ في 21 نسخة سابقة، كانوا مدربين وطنيين، ولا يوجد أي منتخب حقق اللقب بمدرب غير وطني!

وشملت كأس العالم في النسخة الحالية 23 منتخباً من أصل 32 بمدربين وطنيين، تأهل منهم 15 بنسبة تتجاوز 65%، في حين أنّ 9 منتخبات شاركت بمدربين غير وطنيين وتأهل منهم مدرب واحد فقط.

وتعد الجنسية الأكثر حضوراً هي الأرجنتينية والإسبانية بواقع 3 مدربين، وهناك جيرارد مارتينو الأرجنتيني مع المكسيك، وجوستافو ألفارو مع الإكوادور، إضافة إلى سكالوني، ومن الإسبان هناك إنريكي وفيليكس سانشيز مع قطر ومارتينيز مع بلجيكا.