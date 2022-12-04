«طوفان 21» يعانق ناموس «عيد الاتحاد الـ51»

دبي (الاتحاد)



توج القارب «طوفان 21» لمالكه أحمد إسماعيل المرزوقي بقيادة النوخذة زايد سلطان الظاهري بطلا لسباق عيد الاتحاد الـ51 للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً (الجولة الثالثة والختامية من بطولة 2022-2023) محرزا المركز الأول في فئة الناشئين تحت 16 عاما.

وعانق القارب سلطان الخير 32 لمالكه ناصر سلطان المرزوقي وبقيادة النوخذة أحمد صالح المرزوقي المركز الأول في فئة الشباب تحت 21 عاما في السباق الكبير والذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السبت في شواطئ جميرا بمشاركة 36 قاربا على متنها أكثر 150 بحارا تنافسوا على ألقاب فئتي الشباب والناشئين.

ورسم المشاركون في السباق لوحة مزدانة في بحر الخليج العربي عندما تجمعت القوارب المشاركة مبكرا عند نقطة البداية واصطفت قبالة الواجهة البحرية لدانة الدنيا دبي لتبحر في أمان من خط البداية بالقرب من جزيرة نخلة جميرا نحو خط النهاية بين شواطئ جميرا الساحرة ومنظر جزر العالم لتصل إلى خط النهاية في وقت قياسي ساعدهم في ذلك حسن اختيار وقت ومكان السباق من قبل اللجنة المشرفة.

وأظهر طاقم طوفان 21 قوة في الأداء ومهارة الإبحار التي قادت القارب إلى خط النهاية بأسهل طريق ودون الحاجة لإجراء مهارة الخايور ليتقدم جميع القوارب ويتفوق على قوارب الناشئين التي وصلت بعده ومنها صاحب المركز الثاني القارب سهم 81 لمالكه نهيان إبراهيم الحمادي وبقيادة النوخذة محمد مروان المرزوقي والثالث القارب الريم 90 لمالكه عبدالله سلطان المرزوقي وبقيادة النوخذة سلطان محمد المرزوقي.

ولدى فئة الشباب تقدم طاقم القارب سلطان الخير 32 على جميع القوارب في هذه الفئة تاركا المركز الثاني إلى طاقم القارب ربدان 135 لمالكه النوخذة محمد عبدالله سيف المرر فيما ذهب المركز الثالث على طاقم القارب مفارج 131 لمالكه النوخذة إبراهيم صالح الحمادي.

وجرت عقب نهاية السباق احتفالية مميزة بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئتي الناشئين والشباب بحضور المقدم علي النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي ومحمد سيف المري مشرف السباق وعدد من أولياء أمور البحارة المشاركين واللذين تابعوا المنافسات وقاموا بمساندة الأطقم المشاركة وتشجيعهم أثناء السباق.