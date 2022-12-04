الأميركية مريم تتصدر ماراثون الهجن

دبي (الاتحاد)



تصدر السباق التمهيدي الثاني للنسخة الرابعة من ماراثون رحلة الهجن التراثية للأجانب، الذي نظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، المشهد بمشاركة 20 متسابقاً من 12 جنسية مختلفة، وتفوقت الأميركية من أصول عربية مريم سهروردي السباق الذي امتد لمسافة 1500 متر، وحققت المركز الأول بزمن وقدره 3.25.5 دقائق، وجاءت بالمركز الثاني الألمانية إيميليا بايسكر «روضة» بزمن وقدره 3.27.2 دقائق، وبالمركز الثالث السعودية مضاوي الأحمد بزمن وقدره 3.29.5 دقائق، علماً أن جنسيات المشاركين من المقيمين في الإمارات من دول: أميركا، جمهورية التشيك، فرنسا، السعودية، اليمن، ألمانيا، الأردن، روسيا، باكستان، الصين، إستونيا والبرازيل.

ويمثل السباق المحطة الأخيرة قبل انطلاق رحلة الهجن خلال الشهر الجاري، والتي يقوم خلالها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بتدريب المشاركين خلال الأشهر الماضية على مهارات ركوب الهجن، من أجل الانطلاق في رحلة تمتد لأيام في قلب صحراء الإمارات، وهي التي تحظى بإقبال متزايد سنوياً.

وعبر عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الذي شهد السباق وقام بتتويج الفائزين، عن سعادته بالمشاركة المتزايدة والمستمرة من «الأجانب» من المقيمين في الدولة في هذا السباق، والذي يؤكد مرة أخرى أن دولتنا هي وطن يجمع العالم بأكمله مع الحفاظ وإبراز التراث والأصالة والهوية الخاصة به، وجعلها القلب النابض للمجتمع، وقال: هذا النوع من السباقات يحقق الأهداف المنشودة منه، وفي كل عام نرى ارتفاعاً في المستويات وتزايداً في حجم المشاركين، وتوقع أن يكون السباق الرئيسي الذي سيقام 6 يناير المقبل قوياً، مع تجهيز الهجن الخاصة بالرحلة التي سيقوم بها المشاركون خلال الشهر الجاري.