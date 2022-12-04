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«دي أصالة» أجمل المهرات في مهرجان كلباء للفروسية

«دي أصالة» أجمل المهرات في مهرجان كلباء للفروسية
4 ديسمبر 2022 16:00

 
محمد حسن (دبي)

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أحرزت المهرة «دي أصالة» لمربط دبي أعلى معدل خلال منافسات اليوم الثاني لفعاليات مهرجان الشارقة كلباء الرابع للجواد العربي، التي انطلقت الجمعة على شاطئ كورنيش مدينة كلباء فعاليات ضمن «مهرجان الشارقة كلباء الأول للفروسية»، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
ويتضمن المهرجان ثلاث بطولات وهي مهرجان الشارقة كلباء الرابع للجواد العربي الذي يستمر لمدة 3 أيام، وبطولة الشارقة كلباء للترويض إلى جانب بطولة الشارقة كلباء لقفز الحواجز.
وحققت «دي أصالة المعدل الأعلى في البطولة حتى الآن، حيث نالت صدارة القسم»ب«لفئة المهرات عمر 3 سنوات، محققة 93.38 نقطة.
وكانت»دي إشراقة«لمربط دبي أيضاً، قد افتتحت منافسات اليوم الثاني بإحرازه المركز الأول في شوط المهرات عمر سنتين، القسم»أ«، وحققت 91.50 نقطة، فيما تصدرت «م زد رفيقة» لخليفة عبد الله النعيمي، القسم «ب» برصيد 92.38 نقطة.
وذهبت صدارة القسم «ج» لمهرات السنتين إلى «منار الزبير» للشيخ عبد الله بن خالد آل ثاني، وحققت 92.50 نقطة، وأحرزت «ظبية كيه» لسعيد صديق الخاجة، المركز الأولى لفئة المهرات عمر سنة القسم «أ»، وحققت 92.25 نقطة.

الشارقة
كلباء
الفروسية
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