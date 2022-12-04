رالي دبي الصحراوي.. «نيولوك» في النسخة السابعة



دبي (الاتحاد)

أسدل الستار عن النسخة السابعة من رالي دبي الصحراوي الذي اختتم مساء السبت، والذي شهد انطلاقة جديدة «نيولوك» من دبي فستيفال سيتي، للمرة الأولى، وتزامن الرالي مع احتفالات «عيد الاتحاد» للدولة، وقال خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية: «نحن ممتنون للغاية لكل من شارك في هذا الحدث لضمان سلامة ونجاح رالي دبي الصحراوي (باها) 2022.

أضاف: ليس من الممكن أن تقام خاتمة راليات باها الصحراوية المدهشة في دبي من دون الجهود المشتركة للمنافسين والفرق والراعين والمسؤولين والمتطوعين الذين عملوا معاً بلا كلل لضمان وصول أفضل الراليات إلى الإمارات.

وتابع:»وضعت حكومة دبي ثقة كبيرة بنا لإعادة بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية إلى دولة الإمارات، مشيراً إلى أن دعمها المستمر يضمن تنظيم الحدث على أعلى مستويات رياضة السيارات «.

واستقطبت الجولة الأخيرة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية باها 2022 للسيارات وبطولة كأس العالم للدراجات النارية متنافسين من 30 دولة.

وتم تحديد الفائزين بألقاب بطولات السيارات والدراجات النارية والكوادس على ضوء نتائج الرالي في دبي، وقدم رالي دبي الصحراوي للمنافسين مزيجاً من أكثر المسارات والدروب تحدياً في تاريخ الرالي، والتي فصلت القوي عن الضعيف، والأبطال عن الوصافة.

وحظي الرالي بدعم حكومة دبي، وشرطة دبي، وبلدية دبي، ومجلس دبي الرياضي، وهيئة الطرق والمواصلات، وجمارك دبي، وتويوتا الفطيم، وإينوك، وأكوافينا، ودبي ميديا، والشريك الاستراتيجي مجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية»اينوك"، والشريك الرسمي للسيارات تويوتا -الفطيم.

النتائج الكاملة

-السيارات تي 1:

يزيد الراجحي - ديرك فوم زيتزيفيتس (تويوتا هايلوكس)

لوكاس مورايس - تيمو جوتشالك (تويوتا هايلوكس)

ميروسلاف زابليتال - ماريك سايكورا (فورد اف 150 ايفو)

-السيارات تي3:

فريناندو الفاريس - كسافير بانسيري (كان - أم مافيريك)

دانيا عقيل - سيرجيو لافوينتي (كان - أم مافيريك)

توماس بيل - جيرهاردوس شوتيه (كان - أم مافيريك)

-السيارات تي 4:

إريك جوكزال - اوريول مينا (كان - أم مافيريك)

ميشال جوكزال - فرانسواز كازاليت (كان - أم مافيريك)

ماريك جوكزال - ماشيك مارتون (كان - أم مافيريك)

-الدراجات النارية:

توبياس إبستر (هوسكفارنا اف إي 450 سي سي)

كونراد دابروفسكي (هوسكفارنا اف آر 450 رالي)

ماكيس ريس ستافروس (كيه تي ام 450 رالي)

-دراجات الكوادس:

عبد العزيز أهلي (ياماها واي اف زد)

عبد المجيد الخليفي (ياماها رابتور 700 آر)

هاني النوميسي (ياماها رابتور 700 آر)

-فئة الوطني:

اندرياس بورجمان (كان - ام مافيريك)

عاطف الزرعوني (واي اكس زد 1000)

تامر ابو السعد (كان - ام ماكس 1000 آر)