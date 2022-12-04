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الرياضي

ميرونك بطل «جولف أستراليا» في «السباق إلى دبي»

ميرونك بطل «جولف أستراليا» في «السباق إلى دبي»
4 ديسمبر 2022 15:01

 
دبي (الاتحاد)

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توج البولندي أدريان ميرونك بلقب بطولة أستراليا المفتوحة لينطلق بقوة في افتتاح الموسم الجديد لجولة دي بي ورلد للجولف، الذي يقام تحت شعار (السباق إلى دبي) بالشراكة مع رولكس، مع تنافس نجوم العالم لحجز مقاعدهم مجدداً للتأهل إلى البطولة الختامية في دبي في العام المقبل.
جاء فوز البولندي ميرونك باللقب الثاني في مسيرته في جولة دي بي ورلد، بعدما تفوق في بطولة أي إس بي إس هاندا الأسترالية المفتوحة، بإنهاء المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ويكسب جائزة مالية تزيد عن 187 ألف دولار أمريكي، و 335 نقطة في ترتيب الموسم الحالي.
جاء بالمركز الثاني الأسترالي أدم سكوت برصيد 9 ضربات تحت المعدل، ليكسب 121 ألف دولار، و 222 نقطة.
كما شهدت البطولة إقامة منافسات للسيدات، توجت بلقبها الجنوب أفريقية أشيلي بوهاي، فيما انطلق الإنجليزي كيب بوبيرت بقوة في أول بطولات الموسم الجديد لجولة الجولف لأصحاب الهمم، محققاً اللقب في أستراليا.
جاءت عود مسمى (السباق إلى دبي) بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، اعتباراً من الموسم الجديد، ليشهد تقاسم اللاعبون الثمانية الأوائل مجموعة مكافآت مالية تم زيادتها إلى 6 ملايين دولار، كجزء من إجمالي الجوائز المالية البالغة 144.2 مليون دولار، كما سيقام ما لا يقل عن 39 بطولة في 26 دولة في الروزنامة العالمية لجولة دي بي ورلد في 2023.

 

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