16 مباراة تدشن «دولية الحبتور لتنس السيدات»



رضا سليم (دبي)



تدشن بطولة الحبتور لتنس السيدات الدولية، غداً «الاثنين»، الصراع بين البطلات المصنفات على لقب «النسخة 25» من الحدث الذي وصل إلى ربع قرن على تنظيمه، بمجمع الحبتور للتنس، في فندق الحبتور جراند بالجميرا، وتستمر البطولة إلى 12 ديسمبر الجاري، بمشاركة 70 لاعبة، وتبلغ قيمة الجوائز 100 ألف دولار.

وكشفت قرعة البطولة التي أجريت بفندق الحبتور جراند عن 16 مواجهة قوية بين اللاعبات في الدور الـ 32، حيث تلتقي ديانا شنايدر مع المجرية نتاليا سزابانين، وتنتظر الفرنسية كريستينا اللاعبة المتأهلة من التصفيات، وتلتقي البولندية ماجدولينا ريش المصنفة الثالثة مع الهولندية بيباني شوفس، والمصنفة الرابعة الأوكرانية داريا سنجور مع السلوفاكية ريبيكا، فيما تنتظر مواطنها المصنفة الخامسة فيكتوريا للعب مع اللاعبة المتأهلة من التصفيات، والمصرية ساندرا سمير «بطاقة منحة» مع الإسرائيلية لينا جلوشكو.

وأعربت شيتال مندوبة الاتحاد الدولي للتنس عن سعادتها بتواجدها للعام الثاني على التوالي، مشيدة بأجواء البطولة من تسهيلات ودعم لوجستي.

وأكدت نورة بدوي مديرة البطولة أن مجموعة الحبتور حريصة على أن تسخر إمكاناتها لإنجاح البطولة حتى تعكس الوجه الحضاري والرياضي لدولة الإمارات عامة ودبي على وجه الخصوص.

ونقل خالد آل علي مدير العلاقات العامة تحيات خلف الحبتور رئيس مجموعة الحبتور للحضور، مهنئاً الجميع بعيد الاتحاد، وحضر المؤتمر ليث العاني مدير العمليات ومسؤول الحكام، وخالد سعيد مدير منتجع الحبتور، وحسام الجيوسي مدير الإعلام.

وتتطلع السلوفاكية داليلا جاكوبوفيك الى بداية قوية وموفقة لها سعياً وراء اللقب، كما أعربت الهولندية فان دير هوك عن سعادتها بتواجدها في البطولة، لأنها تعشق دبي، خاصة الطقس في هذه الفترة الذهبية.

ووجهت المصرية ساندرا سمير الشكر إلى خلف الحبتور الأب الروحي للتنس العربي على بطاقة الدعوة للمشاركة في البطولة، متمنية النجاح والتوفيق للبطولة، وأن تقدم مستوى أفضل من العام الماضي.