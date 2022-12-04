طوفان أرقام قياسية في بداية دور الـ16

علي معالي (دبي)



في اليوم الأول لمنافسات دور الـ16 من كأس العالم 2022 تألقت الأرقام القياسية والإحصائيات المثيرة والمتميزة، منها تأهل الأرجنتين في 5 من آخر 6 مباريات بالدور الثاني، والاستثناء الوحيد عام 2018 أمام فرنسا.

للمرة الأولى يسجل ميسي في مباراته التاسعة بالأدوار الإقصائية، وتحديداً بعد 790 دقيقة سدد خلالها 24 مرة.

وتأهلت هولندا في 5 من آخر 6 مرات وصلت خلالها إلى دور الـ16 بكأس العالم.

وبات ميمفيس ديباي ثاني هدّافي هولندا تاريخياً بتسجيله لـ43 هدفاً، متفوقاً على كلاس يان هونتلار «42 هدفاً» وخلف فان بيرسي «50 هدفاً».

يبلغ جارانج كول لاعب أستراليا 18 عاماً و79 يوماً، وهو أصغر لاعب يشارك في مراحل خروج المغلوب منذ بيليه عام 1958 «17 عاماً و249 يوماً».

في ظهوره رقم 1000، سجل ليونيل ميسي هدفه رقم 789 في مسيرته بكل المسابقات، والأول له في مراحل خروج المغلوب من كأس العالم 2022 .

دالي بليند هو خامس لاعب في التاريخ يلعب أكثر من 10 مباريات في كأس العالم دون أن يخسر؛ إذ خاض 11 مباراة منها 8 انتصارات و3 تعادلات، كما بات بليند «32 عاماً و269 يوماً» ثاني أكبر هدّاف لهولندا في كأس العالم، بعد جيو فان برونكهورست «35 عاماً و151 يوماً» في مونديال 2010 ضد أوروجواي.

تشافي سيمونز «19 عاماً و226 يوماً»، هو أصغر لاعب في هولندا يشارك في مراحل خروج المغلوب من كأس العالم عبر التاريخ.