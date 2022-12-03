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مونديال 2022: النتائج

كأس الفيفا لكرة القدم
4 ديسمبر 2022 01:47

في ما يلي نتائج مباريات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر المقررة حتى 18 ديسمبر الجاري:

دور المجموعات
- الأحد 20 نوفمبر:
* المجموعة الأولى:
قطر - الإكوادور (ملعب البيت) 0-2
- الاثنين 21 نوفمبر
* المجموعة الأولى:
السنغال - هولندا (ملعب الثمامة) 0-2
* المجموعة الثانية:
إنجلترا - إيران (ملعب خليفة) 6-2
الولايات المتحدة - ويلز (ملعب أحمد بن علي) 1-1
- الثلاثاء 22 نوفمبر
* المجموعة الثالثة:
الأرجنتين - السعودية (لوسيل) 1-2
المكسيك - بولندا (974) 0-0
* المجموعة الرابعة:
الدنمارك - تونس (المدينة التعليمية) 0-0
فرنسا - أستراليا (الجنوب) 4-1
- الأربعاء 23 نوفمبر
* المجموعة الخامسة:
ألمانيا - اليابان (خليفة) 1-2
إسبانيا - كوستاريكا (الثمامة) 7-0
* المجموعة السادسة:
المغرب - كرواتيا (البيت) 0-0
بلجيكا - كندا (أحمد بن علي) 1-0
- الخميس 24 نوفمبر
* المجموعة السابعة:
سويسرا - الكاميرون (الجنوب) 1-0
البرازيل - صربيا (لوسيل) 2-0
* المجموعة الثامنة:
الأوروغواي - كوريا الجنوبية (المدينة التعليمية) 0-0
البرتغال - غانا (974) 3-2
- الجمعة 25 نوفمبر
* المجموعة الأولى:
قطر - السنغال (الثمامة) 1-3
هولندا - الإكوادور (خليفة) 1-1
* المجموعة الثانية:
ويلز - إيران (أحمد بن علي) 0-2
إنجلترا - الولايات المتحدة (البيت) 0-0
- السبت 26 نوفمبر
* المجموعة الثالثة:
بولندا - السعودية (المدينة التعليمية) 2-0
الأرجنتين - المكسيك (لوسيل) 2-0
* المجموعة الرابعة:
تونس - أستراليا (الجنوب) 0-1
فرنسا - الدنمارك (974) 2-1
- الأحد 27 نوفمبر
* المجموعة الخامسة:
اليابان - كوستاريكا (أحمد بن علي) 0-1
إسبانيا - ألمانيا (البيت) 1-1
* المجموعة السادسة:
بلجيكا - المغرب (الثمامة) 0-2
كرواتيا - كندا (خليفة) 4-1
- الإثنين 28 نوفمبر
* المجموعة السابعة:
الكاميرون - صربيا (الجنوب) 3-3
البرازيل - سويسرا (974) 1-0
* المجموعة الثامنة:
كوريا الجنوبية - غانا (المدينة التعليمية) 2-3
البرتغال - الأوروغواي (لوسيل) 2-0
الثلاثاء 29 نوفمبر
* المجموعة الأولى:
الإكوادور - السنغال (خليفة) 1-2
هولندا - قطر (البيت) 2-0
* المجموعة الثانية:
إيران - الولايات المتحدة (الثمامة) 0-1
ويلز - إنجلترا (أحمد بن علي) 0-3
- الأربعاء 30 نوفمبر
* المجموعة الرابعة:
أستراليا - الدنمارك (الجنوب) 1-0
تونس - فرنسا (المدينة التعليمية) 1-0
* المجموعة الثالثة:
بولندا - الأرجنتين (974) 0-2
السعودية - المكسيك (لوسيل) 1-2
- الخميس 1 ديسمبر
* المجموعة السادسة:
كندا - المغرب (الثمامة) 1-2
كرواتيا - بلجيكا (أحمد بن علي) 0-0
* المجموعة الخامسة:
اليابان - إسبانيا (خليفة) 2-1
كوستاريكا - ألمانيا (البيت) 2-4
- الجمعة 2 ديسمبر
* المجموعة الثامنة:
غانا - الأوروغواي (الجنوب) 0-2
كوريا الجنوبية - البرتغال (المدينة التعليمية) 2-1
* المجموعة السابعة:
صربيا - سويسرا (974) 2-3
الكاميرون - البرازيل (لوسيل) 1-0

دور الـ16- السبت 3 ديسمبر
(15,00) هولندا - الولايات المتحدة (خليفة) 3-1
(19,00) الأرجنتين - أستراليا (أحمد بن علي) 2-1
- الأحد 4 ديسمبر
المباراة 52 (15,00) فرنسا - بولندا (الثمامة)
المباراة 51 (19,00) إنكلترا - السنغال (البيت)
- الاثنين 5 ديسمبر
المباراة 53 (15,00) اليابان - كرواتيا (الجنوب)
المباراة 54 (19,00) البرازيل - كوريا الجنوبية (974)
- الثلاثاء 6 ديسمبر
المباراة 55 (15,00) المغرب- إسبانيا (المدينة التعليمية)
المباراة 56 (19,00) البرتغال - سويسرا (لوسيل)

ربع النهائي
- الجمعة 9 ديسمبر
المباراة 58 (15,00) الفائز في المباراة 53 - الفائز في المباراة 54 (المدينة التعليمية)
المباراة 57 (19,00) هولندا - الأرجنتين (لوسيل)
- السبت 10 ديسمبر
المباراة 60 (15,00) الفائز في المباراة 55 - الفائز في المباراة 56 (الثمامة)
المباراة 59 (19,00) الفائز في المباراة 51 - الفائز في المباراة 52 (البيت)

نصف النهائي
- الثلاثاء 13 ديسمبر
المباراة 61 (19,00) الفائز في المباراة 57 - الفائز في المباراة 58 (لوسيل)
- الأربعاء 14 ديسمبر
المباراة 62 (19,00) الفائز في المباراة 59 - الفائز في المباراة 60 (البيت)

الدور النهائي
السبت 17 ديسمبر
المباراة 63 (15,00) الخاسر في المباراة 61 - الخاسر في المباراة 62 (خليفة)
الأحد 18 ديسمبر
المباراة 64 (15,00) الفائز في المباراة 61 - الفائز في المباراة 62 (لوسيل)

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