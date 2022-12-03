مونديال 2022: النتائج

في ما يلي نتائج مباريات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر المقررة حتى 18 ديسمبر الجاري: دور المجموعات

- الأحد 20 نوفمبر:

* المجموعة الأولى:

قطر - الإكوادور (ملعب البيت) 0-2

- الاثنين 21 نوفمبر

* المجموعة الأولى:

السنغال - هولندا (ملعب الثمامة) 0-2

* المجموعة الثانية:

إنجلترا - إيران (ملعب خليفة) 6-2

الولايات المتحدة - ويلز (ملعب أحمد بن علي) 1-1

- الثلاثاء 22 نوفمبر

* المجموعة الثالثة:

الأرجنتين - السعودية (لوسيل) 1-2

المكسيك - بولندا (974) 0-0

* المجموعة الرابعة:

الدنمارك - تونس (المدينة التعليمية) 0-0

فرنسا - أستراليا (الجنوب) 4-1

- الأربعاء 23 نوفمبر

* المجموعة الخامسة:

ألمانيا - اليابان (خليفة) 1-2

إسبانيا - كوستاريكا (الثمامة) 7-0

* المجموعة السادسة:

المغرب - كرواتيا (البيت) 0-0

بلجيكا - كندا (أحمد بن علي) 1-0

- الخميس 24 نوفمبر

* المجموعة السابعة:

سويسرا - الكاميرون (الجنوب) 1-0

البرازيل - صربيا (لوسيل) 2-0

* المجموعة الثامنة:

الأوروغواي - كوريا الجنوبية (المدينة التعليمية) 0-0

البرتغال - غانا (974) 3-2

- الجمعة 25 نوفمبر

* المجموعة الأولى:

قطر - السنغال (الثمامة) 1-3

هولندا - الإكوادور (خليفة) 1-1

* المجموعة الثانية:

ويلز - إيران (أحمد بن علي) 0-2

إنجلترا - الولايات المتحدة (البيت) 0-0

- السبت 26 نوفمبر

* المجموعة الثالثة:

بولندا - السعودية (المدينة التعليمية) 2-0

الأرجنتين - المكسيك (لوسيل) 2-0

* المجموعة الرابعة:

تونس - أستراليا (الجنوب) 0-1

فرنسا - الدنمارك (974) 2-1

- الأحد 27 نوفمبر

* المجموعة الخامسة:

اليابان - كوستاريكا (أحمد بن علي) 0-1

إسبانيا - ألمانيا (البيت) 1-1

* المجموعة السادسة:

بلجيكا - المغرب (الثمامة) 0-2

كرواتيا - كندا (خليفة) 4-1

- الإثنين 28 نوفمبر

* المجموعة السابعة:

الكاميرون - صربيا (الجنوب) 3-3

البرازيل - سويسرا (974) 1-0

* المجموعة الثامنة:

كوريا الجنوبية - غانا (المدينة التعليمية) 2-3

البرتغال - الأوروغواي (لوسيل) 2-0

الثلاثاء 29 نوفمبر

* المجموعة الأولى:

الإكوادور - السنغال (خليفة) 1-2

هولندا - قطر (البيت) 2-0

* المجموعة الثانية:

إيران - الولايات المتحدة (الثمامة) 0-1

ويلز - إنجلترا (أحمد بن علي) 0-3

- الأربعاء 30 نوفمبر

* المجموعة الرابعة:

أستراليا - الدنمارك (الجنوب) 1-0

تونس - فرنسا (المدينة التعليمية) 1-0

* المجموعة الثالثة:

بولندا - الأرجنتين (974) 0-2

السعودية - المكسيك (لوسيل) 1-2

- الخميس 1 ديسمبر

* المجموعة السادسة:

كندا - المغرب (الثمامة) 1-2

كرواتيا - بلجيكا (أحمد بن علي) 0-0

* المجموعة الخامسة:

اليابان - إسبانيا (خليفة) 2-1

كوستاريكا - ألمانيا (البيت) 2-4

- الجمعة 2 ديسمبر

* المجموعة الثامنة:

غانا - الأوروغواي (الجنوب) 0-2

كوريا الجنوبية - البرتغال (المدينة التعليمية) 2-1

* المجموعة السابعة:

صربيا - سويسرا (974) 2-3

الكاميرون - البرازيل (لوسيل) 1-0 دور الـ16- السبت 3 ديسمبر

(15,00) هولندا - الولايات المتحدة (خليفة) 3-1

(19,00) الأرجنتين - أستراليا (أحمد بن علي) 2-1

- الأحد 4 ديسمبر

المباراة 52 (15,00) فرنسا - بولندا (الثمامة)

المباراة 51 (19,00) إنكلترا - السنغال (البيت)

- الاثنين 5 ديسمبر

المباراة 53 (15,00) اليابان - كرواتيا (الجنوب)

المباراة 54 (19,00) البرازيل - كوريا الجنوبية (974)

- الثلاثاء 6 ديسمبر

المباراة 55 (15,00) المغرب- إسبانيا (المدينة التعليمية)

المباراة 56 (19,00) البرتغال - سويسرا (لوسيل) ربع النهائي

- الجمعة 9 ديسمبر

المباراة 58 (15,00) الفائز في المباراة 53 - الفائز في المباراة 54 (المدينة التعليمية)

المباراة 57 (19,00) هولندا - الأرجنتين (لوسيل)

- السبت 10 ديسمبر

المباراة 60 (15,00) الفائز في المباراة 55 - الفائز في المباراة 56 (الثمامة)

المباراة 59 (19,00) الفائز في المباراة 51 - الفائز في المباراة 52 (البيت) نصف النهائي

- الثلاثاء 13 ديسمبر

المباراة 61 (19,00) الفائز في المباراة 57 - الفائز في المباراة 58 (لوسيل)

- الأربعاء 14 ديسمبر

المباراة 62 (19,00) الفائز في المباراة 59 - الفائز في المباراة 60 (البيت) الدور النهائي

السبت 17 ديسمبر

المباراة 63 (15,00) الخاسر في المباراة 61 - الخاسر في المباراة 62 (خليفة)

الأحد 18 ديسمبر

المباراة 64 (15,00) الفائز في المباراة 61 - الفائز في المباراة 62 (لوسيل) أخبار ذات صلة شاكيري: احذروا رونالدو المدرب الوطني.. سر الإنجاز! كأس العالم 2022 تابع التغطية كاملة

المصدر: آ ف ب