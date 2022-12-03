مونديال 2022: النتائج

في ما يلي نتائج مباريات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر المقررة حتى 18 ديسمبر الجاري:
دور المجموعات - الأحد 20 نوفمبر: * المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور (ملعب البيت) 0-2 - الاثنين 21 نوفمبر * المجموعة الأولى: السنغال - هولندا (ملعب الثمامة) 0-2 * المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران (ملعب خليفة) 6-2 الولايات المتحدة - ويلز (ملعب أحمد بن علي) 1-1 - الثلاثاء 22 نوفمبر * المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية (لوسيل) 1-2 المكسيك - بولندا (974) 0-0 * المجموعة الرابعة: الدنمارك - تونس (المدينة التعليمية) 0-0 فرنسا - أستراليا (الجنوب) 4-1 - الأربعاء 23 نوفمبر * المجموعة الخامسة: ألمانيا - اليابان (خليفة) 1-2 إسبانيا - كوستاريكا (الثمامة) 7-0 * المجموعة السادسة: المغرب - كرواتيا (البيت) 0-0 بلجيكا - كندا (أحمد بن علي) 1-0 - الخميس 24 نوفمبر * المجموعة السابعة: سويسرا - الكاميرون (الجنوب) 1-0 البرازيل - صربيا (لوسيل) 2-0 * المجموعة الثامنة: الأوروغواي - كوريا الجنوبية (المدينة التعليمية) 0-0 البرتغال - غانا (974) 3-2 - الجمعة 25 نوفمبر * المجموعة الأولى: قطر - السنغال (الثمامة) 1-3 هولندا - الإكوادور (خليفة) 1-1 * المجموعة الثانية: ويلز - إيران (أحمد بن علي) 0-2 إنجلترا - الولايات المتحدة (البيت) 0-0 - السبت 26 نوفمبر * المجموعة الثالثة: بولندا - السعودية (المدينة التعليمية) 2-0 الأرجنتين - المكسيك (لوسيل) 2-0 * المجموعة الرابعة: تونس - أستراليا (الجنوب) 0-1 فرنسا - الدنمارك (974) 2-1 - الأحد 27 نوفمبر * المجموعة الخامسة: اليابان - كوستاريكا (أحمد بن علي) 0-1 إسبانيا - ألمانيا (البيت) 1-1 * المجموعة السادسة: بلجيكا - المغرب (الثمامة) 0-2 كرواتيا - كندا (خليفة) 4-1 - الإثنين 28 نوفمبر * المجموعة السابعة: الكاميرون - صربيا (الجنوب) 3-3 البرازيل - سويسرا (974) 1-0 * المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية - غانا (المدينة التعليمية) 2-3 البرتغال - الأوروغواي (لوسيل) 2-0 الثلاثاء 29 نوفمبر * المجموعة الأولى: الإكوادور - السنغال (خليفة) 1-2 هولندا - قطر (البيت) 2-0 * المجموعة الثانية: إيران - الولايات المتحدة (الثمامة) 0-1 ويلز - إنجلترا (أحمد بن علي) 0-3 - الأربعاء 30 نوفمبر * المجموعة الرابعة: أستراليا - الدنمارك (الجنوب) 1-0 تونس - فرنسا (المدينة التعليمية) 1-0 * المجموعة الثالثة: بولندا - الأرجنتين (974) 0-2 السعودية - المكسيك (لوسيل) 1-2 - الخميس 1 ديسمبر * المجموعة السادسة: كندا - المغرب (الثمامة) 1-2 كرواتيا - بلجيكا (أحمد بن علي) 0-0 * المجموعة الخامسة: اليابان - إسبانيا (خليفة) 2-1 كوستاريكا - ألمانيا (البيت) 2-4 - الجمعة 2 ديسمبر * المجموعة الثامنة: غانا - الأوروغواي (الجنوب) 0-2 كوريا الجنوبية - البرتغال (المدينة التعليمية) 2-1 * المجموعة السابعة: صربيا - سويسرا (974) 2-3 الكاميرون - البرازيل (لوسيل) 1-0
دور الـ16- السبت 3 ديسمبر (15,00) هولندا - الولايات المتحدة (خليفة) 3-1 (19,00) الأرجنتين - أستراليا (أحمد بن علي) 2-1 - الأحد 4 ديسمبر المباراة 52 (15,00) فرنسا - بولندا (الثمامة) المباراة 51 (19,00) إنكلترا - السنغال (البيت) - الاثنين 5 ديسمبر المباراة 53 (15,00) اليابان - كرواتيا (الجنوب) المباراة 54 (19,00) البرازيل - كوريا الجنوبية (974) - الثلاثاء 6 ديسمبر المباراة 55 (15,00) المغرب- إسبانيا (المدينة التعليمية) المباراة 56 (19,00) البرتغال - سويسرا (لوسيل)
ربع النهائي - الجمعة 9 ديسمبر المباراة 58 (15,00) الفائز في المباراة 53 - الفائز في المباراة 54 (المدينة التعليمية) المباراة 57 (19,00) هولندا - الأرجنتين (لوسيل) - السبت 10 ديسمبر المباراة 60 (15,00) الفائز في المباراة 55 - الفائز في المباراة 56 (الثمامة) المباراة 59 (19,00) الفائز في المباراة 51 - الفائز في المباراة 52 (البيت)
نصف النهائي - الثلاثاء 13 ديسمبر المباراة 61 (19,00) الفائز في المباراة 57 - الفائز في المباراة 58 (لوسيل) - الأربعاء 14 ديسمبر المباراة 62 (19,00) الفائز في المباراة 59 - الفائز في المباراة 60 (البيت)
الدور النهائي السبت 17 ديسمبر المباراة 63 (15,00) الخاسر في المباراة 61 - الخاسر في المباراة 62 (خليفة) الأحد 18 ديسمبر المباراة 64 (15,00) الفائز في المباراة 61 - الفائز في المباراة 62 (لوسيل)