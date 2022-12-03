ليلى المرزوقي تحرز لقب سباق فاطمة بنت مبارك للقدرة

محمد حسن (أبوظبي)

حلقت الفارسة ليلى المرزوقي بلقب سباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للإسطبلات الخاصة للقدرة للسيدات لمسافة 100 كلم، الذي أقيم أمس في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة بمشاركة 104 فارسات يمثلن مختلف الإسطبلات في الدولة.

وأقيم السباق بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ونظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق، وأقيم بنظام التسعيرة، حيث يحق للجنة المنظمة شراء أي خيل من الخيول المشاركة بعد اجتيازه الفحص البيطري.

حضر السباق ضيوف الملتقى العالمي الثاني عشر لسباقات الخيول العربية، الذي يقام في ختام النسخة الـ14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

وقدمت الفارسة ليلى المرزوقي أداء استثنائياً، حيث تصدرت السباق من البداية وحتى النهاية على صهوة الجواد «كاتش مبي هايبولايت» لإسطبلات الكمدة، قاطعة المسافة الكلية للسباق بزمن وقدره 3:31:02 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 28.43 كلم/ ساعة.

وجاء في المركز الثاني شما داؤود أهلي على صهوة «تونكي دي بو ميا» لإسطبلات «ايه اس» بزمن وقدره 3:37:48 ساعة، فيما حلت في المركز الثالث كاتينا لورانس على صهوة «كالمينا» لإسطبلات «تي ان تي» بزمن وقدره 3:39:20 ساعة.

وجاء السباق قوياً وسرياً وتمكنت بطلة السباق من عزل نفسها تماماً، بتوسيع الفارق منذ الانطلاقة، تاركة بقية الفارسات يتنافسن على لقب المركز الثاني، خاصة في المرحلة الأخيرة التي انحصرت فيها بين 5 فارسات.

أعربت الفارسة ليلى المرزوقي عن بالغ سعادتها بتحقيق اللقب الغالي للمرة الثانية على التوالي، وقالت إنها على الرغم من انفرادها بالصدارة، إلا أن السباق شهد منافسة قوية بحرص جميع الفارسات على تحقيق مراكز جيدة.

وقالت إنها فخورة بنيل هذا اللقب الذي يحمل اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» الداعمة الأولى لتمكين المرأة عبر الرياضة، مشيرة إلى أن مبادرات سموها ساهمت في التطور الكبير في سباقات السيدات في مجال القدرة.

وتقدمت بطلة السباق بالشكر والتقدير إلى إسطبلات الكمدة وجميع فرق العمل، خاصة المدرب منصور إبراهيم، على الدعم الكبير الذي أسهم في تحقيقها لهذا اللقب بكل جدارة.

وتوج الفائزات مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، وعبد الرحمن الرميثي مشرف عام القرية، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وخلود النعيمي مدير تطوير الأعمال في الشركة الوطنية للأعلاف.