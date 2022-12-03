الأحد 4 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

منتخب الجودو يختتم مشاركته في جراند سلام طوكيو اليوم

منتخب الجودو يختتم مشاركته في جراند سلام طوكيو اليوم
4 ديسمبر 2022 02:50

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
اليابان تسعى لامتلاك قدرة شن «هجوم مضاد»
قرعة «طوكيو جراند سلام» للجودو الجمعة

يختتم منتخبنا الأول للجودو اليوم مشاركته في منافسات بطولة طوكيو جراند سلام للجودو 2022، التي انطلقت مبارياتها، أمس، بمشاركة 346 لاعباً ولاعبة من 59 دولة، من بينها 5 دول عربية، تتمثل في منتخبات: الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، ومصر، وتشهد جولة اليوم إقامة مباريات الوزن الثقيل للسيدات والرجال.
وانطلقت البطولة أمس بمباريات الوزن الخفيف للجنسين التي شهدت تألق لاعبتنا باتسو، لتتخطى بطلة هونج كونج لام يونج في الدور التمهيدي لوزن تحت 66 كجم لتصطدم ببطلة اليابان مومو تاماوكي لتخسر اللقاء بفارق النقاط، أما اللاعبة ميثاء النيادي فخسرت في الدور التمهيدي أمام الجورجية لولا دزنينو.
ويخوض جورام مباراته الأولى مع السعودي عبدالله الجيزان في وزن تحت 66، ويلعب ارام مباراته الأولى اليوم مع لاعب الصين تايبيه شانج وي في وزن تحت 90 كجم، أما لاعبنا ظفار المشارك في منافسات وزن تحت 100 كجم ضمن دور الـ16 فيلتقي الفائز من لقاء الألماني جورج اولدسوري وبطل تركمانستان ماجانوف بيميرات.

منتخب الجودو
جراند سلام للجودو
طوكيو
آخر الأخبار
شاكيري: احذروا رونالدو
الرياضي
شاكيري: احذروا رونالدو
اليوم 18:11
تيتي يزف «الخبر السعيد»
الرياضي
تيتي يزف «الخبر السعيد»
اليوم 18:10
«أميركان ماسل تيم» بطل العالم للسبارتن في أبوظبي
الرياضي
«أميركان ماسل تيم» بطل العالم للسبارتن في أبوظبي
اليوم 17:41
8 أفلام ومسلسلات تستعيد كنوز الزمن القديم!
دنيا
8 أفلام ومسلسلات تستعيد كنوز الزمن القديم!
اليوم 17:28
أرشيفية
عربي ودولي
12 قتيلاً وخطف آخرين من أحد مساجد نيجيريا
اليوم 17:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©