منتخب الجودو يختتم مشاركته في جراند سلام طوكيو اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

يختتم منتخبنا الأول للجودو اليوم مشاركته في منافسات بطولة طوكيو جراند سلام للجودو 2022، التي انطلقت مبارياتها، أمس، بمشاركة 346 لاعباً ولاعبة من 59 دولة، من بينها 5 دول عربية، تتمثل في منتخبات: الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، ومصر، وتشهد جولة اليوم إقامة مباريات الوزن الثقيل للسيدات والرجال.

وانطلقت البطولة أمس بمباريات الوزن الخفيف للجنسين التي شهدت تألق لاعبتنا باتسو، لتتخطى بطلة هونج كونج لام يونج في الدور التمهيدي لوزن تحت 66 كجم لتصطدم ببطلة اليابان مومو تاماوكي لتخسر اللقاء بفارق النقاط، أما اللاعبة ميثاء النيادي فخسرت في الدور التمهيدي أمام الجورجية لولا دزنينو.

ويخوض جورام مباراته الأولى مع السعودي عبدالله الجيزان في وزن تحت 66، ويلعب ارام مباراته الأولى اليوم مع لاعب الصين تايبيه شانج وي في وزن تحت 90 كجم، أما لاعبنا ظفار المشارك في منافسات وزن تحت 100 كجم ضمن دور الـ16 فيلتقي الفائز من لقاء الألماني جورج اولدسوري وبطل تركمانستان ماجانوف بيميرات.